https://ria.ru/20230131/zakhvat-1848665920.html

В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023

В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что сценарий экс-директора ЦРУ по захвату Крыма можно охарактеризовать русской... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:21

специальная военная операция на украине

россия

дэвид петреус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что сценарий экс-директора ЦРУ по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей - дурень думкой богатеет. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. "В русском фольклоре есть пословица, которая очень точно отражает ход мыслей и подход этого бывшего чиновника - дурень думкой богатеет. В своих радужных фантазиях они давно победили Россию, разорвали нашу территорию на мелкие части и "демократично" управляют "справедливым" разделением природных ресурсов. Об этом коллективный Запад мечтает на протяжении веков, но, в силу обмельчания уровня их руководства, сейчас говорят вслух, даже не пытаясь скрывать свои намерения под лживой маской", - сказал Трофимов РИА Новости. По его словам, американским и киевским властям стоит помнить, что Крым имеет для России сакральное значение. "Любая попытка зайти на нашу территорию приведет к такому военному ответу, что их многовековая жажда наживы превратится в единственный животный страх - как бы выжить. Крымчане уверены в своей безопасности - наш прекрасный полуостров является настоящей крепостью, об крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы", - отметил Трофимов.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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россия, дэвид петреус