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В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/zakhvat-1848665920.html
В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона - РИА Новости, 31.01.2023
В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что сценарий экс-директора ЦРУ по захвату Крыма можно охарактеризовать русской... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:00
2023-01-31T14:21
специальная военная операция на украине
россия
дэвид петреус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что сценарий экс-директора ЦРУ по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей - дурень думкой богатеет. Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. "В русском фольклоре есть пословица, которая очень точно отражает ход мыслей и подход этого бывшего чиновника - дурень думкой богатеет. В своих радужных фантазиях они давно победили Россию, разорвали нашу территорию на мелкие части и "демократично" управляют "справедливым" разделением природных ресурсов. Об этом коллективный Запад мечтает на протяжении веков, но, в силу обмельчания уровня их руководства, сейчас говорят вслух, даже не пытаясь скрывать свои намерения под лживой маской", - сказал Трофимов РИА Новости. По его словам, американским и киевским властям стоит помнить, что Крым имеет для России сакральное значение. "Любая попытка зайти на нашу территорию приведет к такому военному ответу, что их многовековая жажда наживы превратится в единственный животный страх - как бы выжить. Крымчане уверены в своей безопасности - наш прекрасный полуостров является настоящей крепостью, об крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы", - отметил Трофимов.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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россия, дэвид петреус
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дэвид Петреус
14:00 31.01.2023 (обновлено: 14:21 31.01.2023)
 
В Крыму ответили пословицей на сценарий экс-главы ЦРУ по захвату региона

Член парламента Крыма Трофимов ответил пословицей на слова экс-главы ЦРУ о захвате региона

© Фото : Министерство транспорта РККрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Министерство транспорта РК
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что сценарий экс-директора ЦРУ по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей - дурень думкой богатеет.
Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что украинской армии в ходе весенне-летней наступательной кампании необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его.
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"В русском фольклоре есть пословица, которая очень точно отражает ход мыслей и подход этого бывшего чиновника - дурень думкой богатеет. В своих радужных фантазиях они давно победили Россию, разорвали нашу территорию на мелкие части и "демократично" управляют "справедливым" разделением природных ресурсов. Об этом коллективный Запад мечтает на протяжении веков, но, в силу обмельчания уровня их руководства, сейчас говорят вслух, даже не пытаясь скрывать свои намерения под лживой маской", - сказал Трофимов РИА Новости.
По его словам, американским и киевским властям стоит помнить, что Крым имеет для России сакральное значение.
"Любая попытка зайти на нашу территорию приведет к такому военному ответу, что их многовековая жажда наживы превратится в единственный животный страх - как бы выжить. Крымчане уверены в своей безопасности - наш прекрасный полуостров является настоящей крепостью, об крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы", - отметил Трофимов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДэвид Петреус
 
 
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