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ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО - РИА Новости, 31.01.2023
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ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО
ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО - РИА Новости, 31.01.2023
ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО
ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО на 50% банковской сети, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:46
2023-01-31T12:46
втб
россия
банки
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО на 50% банковской сети, сообщает пресс-служба банка.Завершение проекта на все устройства самообслуживания планируется в 2023 году.ВТБ выбрал отечественное мультивендорное программное обеспечение, зарегистрированное в реестре Минцифры России, и уже перевел на него более 7 тысяч устройств самообслуживания. Решение позволяет избежать дополнительных доработок и необходимости докупать лицензии на каждый новый банкомат."Новое программное обеспечение полностью замещает все решения покинувших рынок западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, массово эксплуатируемых на территории России. С уходом западных компаний ускорение темпа перехода на российское ПО стало особенно актуальным, поэтому мы идем с опережением графика", – прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение синхронизируется с выполнением ремонтных или регулярных работ. Это позволяет сократить затраты на выезд инженеров и не увеличивает срок простоя банкоматов. Таким образом, это не только экономит время и средства, но и позволяет производить масштабное обновление ПО банкоматов совершенно незаметно для клиентов."Импортозамещение уже затронуло цифровые решения в розничном сегменте. C прошлого года банк полностью перешёл на собственное фронтальное решение ВТБ Pro в обслуживании клиентов, а также перевел на российские технологии половину наших банкоматов. В перспективе российское ПО будет распространено также на сети присоединяемых банков Группы ВТБ, что создаст единый технологический ландшафт объединенной сети. Мы регулярно обновляем банкоматную сеть и следим за разработкой новых устройств самообслуживания российских и зарубежных производителей. В частности, изучаем многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции для дальнейшего развития банкоматной сети", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Павел Кудрявцев.Сегодня ВТБ обладает второй по величине в России банкоматных сетей в 14,4 тысячи устройств. С учетом присоединяемых банков ВТБ существенно расширит свое присутствие во всех регионах РФ.
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втб, россия, банки
ВТБ, Россия, Банки
12:46 31.01.2023
 

ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО на 50% банковской сети, сообщает пресс-служба банка.
Завершение проекта на все устройства самообслуживания планируется в 2023 году.
ВТБ выбрал отечественное мультивендорное программное обеспечение, зарегистрированное в реестре Минцифры России, и уже перевел на него более 7 тысяч устройств самообслуживания. Решение позволяет избежать дополнительных доработок и необходимости докупать лицензии на каждый новый банкомат.
"Новое программное обеспечение полностью замещает все решения покинувших рынок западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, массово эксплуатируемых на территории России. С уходом западных компаний ускорение темпа перехода на российское ПО стало особенно актуальным, поэтому мы идем с опережением графика", – прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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ВТБ: обновленные условия льготной IT-ипотеки в России удвоят спрос на нее
Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение синхронизируется с выполнением ремонтных или регулярных работ. Это позволяет сократить затраты на выезд инженеров и не увеличивает срок простоя банкоматов. Таким образом, это не только экономит время и средства, но и позволяет производить масштабное обновление ПО банкоматов совершенно незаметно для клиентов.
"Импортозамещение уже затронуло цифровые решения в розничном сегменте. C прошлого года банк полностью перешёл на собственное фронтальное решение ВТБ Pro в обслуживании клиентов, а также перевел на российские технологии половину наших банкоматов. В перспективе российское ПО будет распространено также на сети присоединяемых банков Группы ВТБ, что создаст единый технологический ландшафт объединенной сети. Мы регулярно обновляем банкоматную сеть и следим за разработкой новых устройств самообслуживания российских и зарубежных производителей. В частности, изучаем многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции для дальнейшего развития банкоматной сети", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Павел Кудрявцев.
Сегодня ВТБ обладает второй по величине в России банкоматных сетей в 14,4 тысячи устройств. С учетом присоединяемых банков ВТБ существенно расширит свое присутствие во всех регионах РФ.
 
ВТБРоссияБанки
 
 
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