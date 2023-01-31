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Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр"
Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр"
Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:32
2023-01-31T17:42
общество
владимир путин
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
ксения разуваева
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав МСУ, сообщается на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров в целях вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) и благотворительную деятельность, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечить поэтапное создание центров общественного развития "Добро.Центр" во всех городах и других населенных пунктах, в том числе с использованием инфраструктуры молодежной политики, организаций культуры, дополнительного образования, предоставив таким центрам государственную поддержку для организации их деятельности, и включить поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве показателя в перечень показателей эффективности деятельности глав муниципальных образований", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, далее – ежегодно. Ответственные за исполнение - региональные власти, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев.
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общество, владимир путин, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, ксения разуваева
Общество, Владимир Путин, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Ксения Разуваева
17:32 31.01.2023 (обновлено: 17:42 31.01.2023)
 
Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр"

Путин призвал поддержать волонтеров и создать центры общественного развития "Добро.Центр"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав МСУ, сообщается на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров в целях вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) и благотворительную деятельность, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечить поэтапное создание центров общественного развития "Добро.Центр" во всех городах и других населенных пунктах, в том числе с использованием инфраструктуры молодежной политики, организаций культуры, дополнительного образования, предоставив таким центрам государственную поддержку для организации их деятельности, и включить поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве показателя в перечень показателей эффективности деятельности глав муниципальных образований", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, далее – ежегодно. Ответственные за исполнение - региональные власти, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияАртем Метелев (депутат)Госдума РФКсения Разуваева
 
 
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