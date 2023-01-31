https://ria.ru/20230131/volonterstvo-1848748541.html

Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр"

Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр"

Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:32

2023-01-31T17:32

2023-01-31T17:42

общество

владимир путин

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

ксения разуваева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав МСУ, сообщается на сайте Кремля."Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров в целях вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) и благотворительную деятельность, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций обеспечить поэтапное создание центров общественного развития "Добро.Центр" во всех городах и других населенных пунктах, в том числе с использованием инфраструктуры молодежной политики, организаций культуры, дополнительного образования, предоставив таким центрам государственную поддержку для организации их деятельности, и включить поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в качестве показателя в перечень показателей эффективности деятельности глав муниципальных образований", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, далее – ежегодно. Ответственные за исполнение - региональные власти, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и глава комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев.

https://ria.ru/20230131/molodezh-1848749694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, ксения разуваева