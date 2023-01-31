https://ria.ru/20230131/voennye-1848789307.html

Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше

Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше - РИА Новости, 31.01.2023

Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу, чтобы обучать там каждый месяц по 600... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:54

2023-01-31T19:54

2023-01-31T19:54

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польша

франция

париж

себастьян лекорню

алексей резников

министерство обороны украины

евросоюз

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу, чтобы обучать там каждый месяц по 600 украинских солдат. Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников. "Мы будем участвовать в подготовке украинских солдат в Польше вместе с нашими польскими друзьями. Я подтверждаю, что 150 французских военных приедут в конце февраля в Польшу для подготовки солдат. Наша цель - обучать до 600 украинских солдат каждый месяц", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже. В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.

https://ria.ru/20230127/obuchenie-1848028126.html

https://ria.ru/20230127/marder-1847828549.html

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в мире, польша, франция, париж, себастьян лекорню, алексей резников, министерство обороны украины, евросоюз