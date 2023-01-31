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Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше - РИА Новости, 31.01.2023
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Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше
Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше - РИА Новости, 31.01.2023
Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу, чтобы обучать там каждый месяц по 600... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:54
2023-01-31T19:54
в мире
польша
франция
париж
себастьян лекорню
алексей резников
министерство обороны украины
евросоюз
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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу, чтобы обучать там каждый месяц по 600 украинских солдат. Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников. "Мы будем участвовать в подготовке украинских солдат в Польше вместе с нашими польскими друзьями. Я подтверждаю, что 150 французских военных приедут в конце февраля в Польшу для подготовки солдат. Наша цель - обучать до 600 украинских солдат каждый месяц", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже. В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.
https://ria.ru/20230127/obuchenie-1848028126.html
https://ria.ru/20230127/marder-1847828549.html
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в мире, польша, франция, париж, себастьян лекорню, алексей резников, министерство обороны украины, евросоюз
В мире, Польша, Франция, Париж, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Министерство обороны Украины, Евросоюз
19:54 31.01.2023
 
Франция планирует ежемесячно обучать по 600 украинских военных в Польше

Министр обороны Лекорню: Франция планирует ежемесячно обучать в Польше по 600 бойцов ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что 150 французских военнослужащих прибудут в конце февраля в Польшу, чтобы обучать там каждый месяц по 600 украинских солдат.
Во вторник в Париж прибыл с первым визитом глава минобороны Украины Алексей Резников.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 22:09
Генерал рассказал о преимуществах литовских инструкторов для обучения ВСУ
"Мы будем участвовать в подготовке украинских солдат в Польше вместе с нашими польскими друзьями. Я подтверждаю, что 150 французских военных приедут в конце февраля в Польшу для подготовки солдат. Наша цель - обучать до 600 украинских солдат каждый месяц", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.
В середине ноября главы МИД ЕС официально объявили о запуске тренировочной миссии для подготовки 15 тысяч украинских военных. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских военных.
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 12:37Специальная военная операция на Украине
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В миреПольшаФранцияПарижСебастьян ЛекорнюАлексей РезниковМинистерство обороны УкраиныЕвросоюз
 
 
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