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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 31.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 31.01.2023
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:48
2023-01-31T13:48
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Да, подали документы на регистрацию детской вакцины, для детей 6-11 лет", - сказал Гинцбург.Соответствующая информация опубликована также в государственном реестре лекарственных средств, вакцина получила название Гам-КОВИД-Вак-Д.Препарат будет вводиться внутримышечно, предполагается, что он станет двухдозным, уточняется в реестре.
https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
13:48 31.01.2023
 
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей от шести до 11 лет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вакцина от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Да, подали документы на регистрацию детской вакцины, для детей 6-11 лет", - сказал Гинцбург.
Соответствующая информация опубликована также в государственном реестре лекарственных средств, вакцина получила название Гам-КОВИД-Вак-Д.
Препарат будет вводиться внутримышечно, предполагается, что он станет двухдозным, уточняется в реестре.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:27Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, как часто надо обновлять состав вакцин от COVID-19
 
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