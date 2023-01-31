https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 31.01.2023

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для детей

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:48

2023-01-31T13:48

2023-01-31T13:48

распространение коронавируса

общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Да, подали документы на регистрацию детской вакцины, для детей 6-11 лет", - сказал Гинцбург.Соответствующая информация опубликована также в государственном реестре лекарственных средств, вакцина получила название Гам-КОВИД-Вак-Д.Препарат будет вводиться внутримышечно, предполагается, что он станет двухдозным, уточняется в реестре.

https://ria.ru/20230113/vaktsina-1844698145.html

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