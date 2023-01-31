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В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине
В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине - РИА Новости, 31.01.2023
В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине
Министерство финансов США не видит признаков нецелевого использования американских средств на Украине, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, заявил... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:40
2023-01-31T19:40
в мире
украина
сша
министерство финансов сша
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство финансов США не видит признаков нецелевого использования американских средств на Украине, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, заявил официальный представитель ведомства. На прошлой неделе правительство Украины из-за обвинений коррупции уволило целый ряд высокопоставленных чиновников в ходе крупнейшей кадровой чистки после специальной военной операции, начатой Россией почти год назад. "У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению", - заявила представитель Минфина Меган Аппер в ответ на запрос агентства Рейтер. По ее словам, США продолжат тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить соответствующие гарантии для предотвращения коррупции. Кроме того, минфин продолжит поддерживать партнерские отношения со Всемирным банком по отслеживанию американских выплат украинской стороне.
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в мире, украина, сша, министерство финансов сша
В мире, Украина, США, Министерство финансов США
19:40 31.01.2023
 
В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине

Минфин США не увидел признаков нецелевого использования американских средств на Украине

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство финансов США не видит признаков нецелевого использования американских средств на Украине, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, заявил официальный представитель ведомства.
На прошлой неделе правительство Украины из-за обвинений коррупции уволило целый ряд высокопоставленных чиновников в ходе крупнейшей кадровой чистки после специальной военной операции, начатой Россией почти год назад.
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"У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению", - заявила представитель Минфина Меган Аппер в ответ на запрос агентства Рейтер.
По ее словам, США продолжат тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить соответствующие гарантии для предотвращения коррупции. Кроме того, минфин продолжит поддерживать партнерские отношения со Всемирным банком по отслеживанию американских выплат украинской стороне.
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