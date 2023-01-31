https://ria.ru/20230131/ukraina-1848787403.html

В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине

В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине - РИА Новости, 31.01.2023

В США не увидели признаков нецелевого использования средств на Украине

Министерство финансов США не видит признаков нецелевого использования американских средств на Украине, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, заявил... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:40

2023-01-31T19:40

2023-01-31T19:40

в мире

украина

сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство финансов США не видит признаков нецелевого использования американских средств на Украине, несмотря на коррупционный скандал в Киеве, заявил официальный представитель ведомства. На прошлой неделе правительство Украины из-за обвинений коррупции уволило целый ряд высокопоставленных чиновников в ходе крупнейшей кадровой чистки после специальной военной операции, начатой Россией почти год назад. "У нас нет никаких признаков того, что американские средства были использованы в Украине не по назначению", - заявила представитель Минфина Меган Аппер в ответ на запрос агентства Рейтер. По ее словам, США продолжат тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить соответствующие гарантии для предотвращения коррупции. Кроме того, минфин продолжит поддерживать партнерские отношения со Всемирным банком по отслеживанию американских выплат украинской стороне.

https://ria.ru/20230131/dfc-1848786282.html

https://ria.ru/20230131/korruptsiya-1848692231.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, министерство финансов сша