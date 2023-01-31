https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848581378.html
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений - РИА Новости, 31.01.2023
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений
Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:56
2023-01-31T09:56
2023-01-31T10:25
южная корея
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа."Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.Министры сошлись во мнении, что нужно принимать во внимание изменения в сфере безопасности, включая недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам.Кроме того, США и Южная Корея договорились более тесно консультироваться по вопросу дислоцирования стратегических вооружений США на Корейском полуострове.
https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html
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южная корея, сша, в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, корейский полуостров
Южная Корея, США, В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корейский полуостров
09:56 31.01.2023 (обновлено: 10:25 31.01.2023)
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений
Главы Минобороны Южной Кореи и США договорились расширить масштаб совместных учений