https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848581378.html

Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений

Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений - РИА Новости, 31.01.2023

Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений

Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:56

2023-01-31T09:56

2023-01-31T10:25

южная корея

сша

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

корейский полуостров

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа."Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.Министры сошлись во мнении, что нужно принимать во внимание изменения в сфере безопасности, включая недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам.Кроме того, США и Южная Корея договорились более тесно консультироваться по вопросу дислоцирования стратегических вооружений США на Корейском полуострове.

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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южная корея, сша, в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, корейский полуостров