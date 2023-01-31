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Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений - РИА Новости, 31.01.2023
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Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений - РИА Новости, 31.01.2023
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений
Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:56
2023-01-31T10:25
южная корея
сша
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
корейский полуостров
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа."Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.Министры сошлись во мнении, что нужно принимать во внимание изменения в сфере безопасности, включая недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам.Кроме того, США и Южная Корея договорились более тесно консультироваться по вопросу дислоцирования стратегических вооружений США на Корейском полуострове.
https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html
южная корея
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южная корея, сша, в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, корейский полуостров
Южная Корея, США, В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Корейский полуостров
09:56 31.01.2023 (обновлено: 10:25 31.01.2023)
 
Южная Корея и США хотят повысить уровень совместных учений

Главы Минобороны Южной Кореи и США договорились расширить масштаб совместных учений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа.
"Два лидера обязались расширить и усилить уровень и масштаб совместных учений в этом году", - указывается в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Министры сошлись во мнении, что нужно принимать во внимание изменения в сфере безопасности, включая недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам.
Кроме того, США и Южная Корея договорились более тесно консультироваться по вопросу дислоцирования стратегических вооружений США на Корейском полуострове.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 12:06
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Южная КореяСШАВ миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКорейский полуостров
 
 
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