https://ria.ru/20230131/ubiystvo-1848673782.html

Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице

Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице - РИА Новости, 31.01.2023

Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице

Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в том, что убил знакомую, а спустя два дня вывез из дома ее тело и оставил на улице,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:16

2023-01-31T14:16

2023-01-31T14:27

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в том, что убил знакомую, а спустя два дня вывез из дома ее тело и оставил на улице, сообщает СУСК России по Ростовской области. По версии следствия, 27 января 52-летний нетрезвый мужчина в своем доме на улице Просвещения в Ростове-на-Дону во время ссоры нанес 31-летней знакомой "множественные колото-резаные ранения". Женщина скончалась на месте происшествия. "Спустя два дня обвиняемый на своем автомобиле переместил тело погибшей на улицу Куйбышева в Ростова-на-Дону, где оставил", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено возле дома 1/20 по улице Куйбышева. Девушка ранее работала в поликлинике лаборантом. Мужчину задержали 30 января, ему предъявили обвинение по статье "Убийство". От дачи показаний он отказался. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html

https://ria.ru/20230127/arest-1847951877.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область