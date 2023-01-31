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Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице - РИА Новости, 31.01.2023
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Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице
Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице - РИА Новости, 31.01.2023
Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице
Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в том, что убил знакомую, а спустя два дня вывез из дома ее тело и оставил на улице,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:16
2023-01-31T14:27
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в том, что убил знакомую, а спустя два дня вывез из дома ее тело и оставил на улице, сообщает СУСК России по Ростовской области. По версии следствия, 27 января 52-летний нетрезвый мужчина в своем доме на улице Просвещения в Ростове-на-Дону во время ссоры нанес 31-летней знакомой "множественные колото-резаные ранения". Женщина скончалась на месте происшествия. "Спустя два дня обвиняемый на своем автомобиле переместил тело погибшей на улицу Куйбышева в Ростова-на-Дону, где оставил", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено возле дома 1/20 по улице Куйбышева. Девушка ранее работала в поликлинике лаборантом. Мужчину задержали 30 января, ему предъявили обвинение по статье "Убийство". От дачи показаний он отказался. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
14:16 31.01.2023 (обновлено: 14:27 31.01.2023)
 
Житель Ростова-на-Дону убил знакомую и оставил ее тело на улице

СУСК: жителя Ростова-на-Дону обвинили в убийстве знакомой, тело которой нашли на улице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в том, что убил знакомую, а спустя два дня вывез из дома ее тело и оставил на улице, сообщает СУСК России по Ростовской области.
По версии следствия, 27 января 52-летний нетрезвый мужчина в своем доме на улице Просвещения в Ростове-на-Дону во время ссоры нанес 31-летней знакомой "множественные колото-резаные ранения". Женщина скончалась на месте происшествия.
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30 января, 13:00
В Казани задержали подозреваемого в убийстве женщины молотком
"Спустя два дня обвиняемый на своем автомобиле переместил тело погибшей на улицу Куйбышева в Ростова-на-Дону, где оставил", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело было обнаружено возле дома 1/20 по улице Куйбышева. Девушка ранее работала в поликлинике лаборантом.
Мужчину задержали 30 января, ему предъявили обвинение по статье "Убийство". От дачи показаний он отказался. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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