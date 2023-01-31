https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848744857.html
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году - РИА Новости, 31.01.2023
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году
Министерство по культуре и туризму Турции подсчитало, сколько зарубежных гостей посетили страну в прошлом году, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:10
2023-01-31T18:10
2023-01-31T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814067765_0:348:3020:2047_1920x0_80_0_0_97b9ace132b10a765bec96ebe2be7204.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство по культуре и туризму Турции подсчитало, сколько зарубежных гостей посетили страну в прошлом году, сообщает АТОР.Всего за год из-за рубежа прибыло 44,5 миллиона путешественников. Это на 80 процентов больше, чем годом ранее, и всего на процент меньше, чем в допандемийном 2019 году.Среди них 11,7 процента, или 5,2 миллиона — россияне. Больше отдыхающих прилетело только из Германии — 5,67 миллиона (их доля — 12,7 процента).На третьем месте — британцы, число которых составило 3,37 миллиона путешественников, или 7,5 процента от общего числа гостей. В пятерку также вошли граждане Болгарии (2,8 миллиона) и Ирана (2,3 миллиона).Большинство — 36 процентов или 16 миллионов — иностранных туристов приезжали в Турцию через Стамбул. Анталья — на втором месте по популярности. Через ее аэропорт въехали 12,8 миллиона гостей (29 процентов). Каждый десятый путешественник прибыл в провинцию Эдирне (4,6 миллиона), курорты в регионе Мугла и Артвин посетили 2,9 и 1,7 миллиона туристов соответственно.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814067765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0fb35f786d8db58dffb838854e49a117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году
АТОР: более пяти миллионов россиян отдохнули в Турции в 2022 году