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Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848744857.html
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году - РИА Новости, 31.01.2023
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году
Министерство по культуре и туризму Турции подсчитало, сколько зарубежных гостей посетили страну в прошлом году, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:10
2023-01-31T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство по культуре и туризму Турции подсчитало, сколько зарубежных гостей посетили страну в прошлом году, сообщает АТОР.Всего за год из-за рубежа прибыло 44,5 миллиона путешественников. Это на 80 процентов больше, чем годом ранее, и всего на процент меньше, чем в допандемийном 2019 году.Среди них 11,7 процента, или 5,2 миллиона — россияне. Больше отдыхающих прилетело только из Германии — 5,67 миллиона (их доля — 12,7 процента).На третьем месте — британцы, число которых составило 3,37 миллиона путешественников, или 7,5 процента от общего числа гостей. В пятерку также вошли граждане Болгарии (2,8 миллиона) и Ирана (2,3 миллиона).Большинство — 36 процентов или 16 миллионов — иностранных туристов приезжали в Турцию через Стамбул. Анталья — на втором месте по популярности. Через ее аэропорт въехали 12,8 миллиона гостей (29 процентов). Каждый десятый путешественник прибыл в провинцию Эдирне (4,6 миллиона), курорты в регионе Мугла и Артвин посетили 2,9 и 1,7 миллиона туристов соответственно.
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туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
18:10 31.01.2023
 
Туроператоры рассказали, сколько россиян отдохнули в Турции в прошлом году

АТОР: более пяти миллионов россиян отдохнули в Турции в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство по культуре и туризму Турции подсчитало, сколько зарубежных гостей посетили страну в прошлом году, сообщает АТОР.
Всего за год из-за рубежа прибыло 44,5 миллиона путешественников. Это на 80 процентов больше, чем годом ранее, и всего на процент меньше, чем в допандемийном 2019 году.
Среди них 11,7 процента, или 5,2 миллиона — россияне. Больше отдыхающих прилетело только из Германии — 5,67 миллиона (их доля — 12,7 процента).
На третьем месте — британцы, число которых составило 3,37 миллиона путешественников, или 7,5 процента от общего числа гостей. В пятерку также вошли граждане Болгарии (2,8 миллиона) и Ирана (2,3 миллиона).
Большинство — 36 процентов или 16 миллионов — иностранных туристов приезжали в Турцию через Стамбул. Анталья — на втором месте по популярности. Через ее аэропорт въехали 12,8 миллиона гостей (29 процентов). Каждый десятый путешественник прибыл в провинцию Эдирне (4,6 миллиона), курорты в регионе Мугла и Артвин посетили 2,9 и 1,7 миллиона туристов соответственно.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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