https://ria.ru/20230131/tsentr-1848718781.html
Минтруд обновил 150 центров занятости в рамках нацпроекта
Минтруд обновил 150 центров занятости в рамках нацпроекта - РИА Новости, 31.01.2023
Минтруд обновил 150 центров занятости в рамках нацпроекта
Сто пятьдесят центров занятости уже модернизированы в рамках национального проекта "Демография", заявил глава Минтруда Антон Котяков в рамке рабочего визита в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:11
2023-01-31T16:11
2023-01-31T16:11
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
нацпроекты
россия
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят центров занятости уже модернизированы в рамках национального проекта "Демография", заявил глава Минтруда Антон Котяков в рамке рабочего визита в Мордовию. "Благодаря национальному проекту "Демография" были модернизированы 150 центров занятости в 73 регионах страны. Десять тысяч сотрудников государственных центров занятости прошли переобучение", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе министерства. По его словам, скорость подбора персонала, качество услуг в таких обновленных центрах выше. Например, если обычный центр занятости за год помогает найти работу 3,7 тысячи человек, то центр, прошедший модернизацию, – 7 тысячам. Котяков также рассказал об изменении подхода к проекту по модернизации. Минтруд решил отказаться от модернизации отдельных центров занятости в пользу модернизации службы по всему региону. "Первые 17 регионов уже стали участниками пилота по комплексной модернизации. Планируется, что Республика Мордовия присоединится к проекту с 2024 года", - уточнил министр. Министр также рассказал, что с начала реализации нацпроекта "Демография" в стране построены 38 социальных стационаров на 3875 мест. На их строительство из федерального бюджета было направлено более 10 миллиардов рублей. Котяков подчеркнул, что современные архитектурные и инженерные решения позволяют гражданам, в том числе старшего возраста, как можно дольше оставаться независимыми, вести активную физическую и творческую жизнь. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 20 стационаров социального обслуживания для размещения 2260 граждан.
https://ria.ru/20230127/proizvodstva-1847852751.html
https://ria.ru/20221230/zanyatost-1842518844.html
https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html
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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), нацпроекты, россия, общество
Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Нацпроекты, Россия, Общество
Минтруд обновил 150 центров занятости в рамках нацпроекта
Глава Минтруда Котяков: в рамках нацпроекта "Демография" обновили 150 центров занятости
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят центров занятости уже модернизированы в рамках национального проекта "Демография", заявил глава Минтруда Антон Котяков в рамке рабочего визита в Мордовию.
"Благодаря национальному проекту "Демография" были модернизированы 150 центров занятости в 73 регионах страны. Десять тысяч сотрудников государственных центров занятости прошли переобучение", - сказал министр, слова которого привели в пресс-службе министерства.
По его словам, скорость подбора персонала, качество услуг в таких обновленных центрах выше. Например, если обычный центр занятости за год помогает найти работу 3,7 тысячи человек, то центр, прошедший модернизацию, – 7 тысячам.
Котяков также рассказал об изменении подхода к проекту по модернизации. Минтруд решил отказаться от модернизации отдельных центров занятости в пользу модернизации службы по всему региону.
"Первые 17 регионов уже стали участниками пилота по комплексной модернизации. Планируется, что Республика Мордовия присоединится к проекту с 2024 года", - уточнил министр.
Министр также рассказал, что с начала реализации нацпроекта "Демография" в стране построены 38 социальных стационаров на 3875 мест. На их строительство из федерального бюджета было направлено более 10 миллиардов рублей.
Котяков подчеркнул, что современные архитектурные и инженерные решения позволяют гражданам, в том числе старшего возраста, как можно дольше оставаться независимыми, вести активную физическую и творческую жизнь. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 20 стационаров социального обслуживания для размещения 2260 граждан.