https://ria.ru/20230131/trudoustroystvo-1848742526.html

Тюменская служба занятости за год трудоустроила более 1,7 тысяч инвалидов

Тюменская служба занятости за год трудоустроила более 1,7 тысяч инвалидов - РИА Новости, 31.01.2023

Тюменская служба занятости за год трудоустроила более 1,7 тысяч инвалидов

Более 1,7 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились благодаря службе занятости в Тюменской области в 2022 году, рост по отношению к... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:18

2023-01-31T17:18

2023-01-31T17:18

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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Более 1,7 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья трудоустроились благодаря службе занятости в Тюменской области в 2022 году, рост по отношению к предыдущему году составил 3,9%, сообщается на сайте правительства Тюменской области. По данным областного департамента труда и занятости, в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Тюменской области доля работающих в ноябре 2022 года составила 23,4%. Это больше, чем в среднем по России. "1 711 инвалидов трудоустроены при содействии службы занятости в Тюменской области в 2022 году. Нам удалось найти рабочие места для более чем 67% инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Это на 3,9% больше, чем в 2021 году", – отметил директор департамента Александр Сидоров, выступая на заседании президиума регионального правительства. Сидоров напомнил, что в Тюменской области работодателям с трудовыми коллективами численностью не менее 35 человек установлена трехпроцентная квота для приема на работу инвалидов. Благодаря этой квоте в регионе трудоустроены свыше 4,3 тысячи человек, а органах службы занятости имеется более 1,1 тысячи вакансий. Чаще всего люди с инвалидностью работают в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения, торговля, для них активно создаются рабочие места в строительстве, сельском хозяйстве, ИТ-отрасли. Кроме того, при содействии службы занятости в 2022 году три инвалида открыли собственное дело. "В 2023 году планируется продолжить работу по обеспечению занятости инвалидов совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230127/meditsina-1848017363.html

https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html

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