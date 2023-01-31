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В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/trevoga-1848818343.html
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:52
2023-01-31T22:52
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее во вторник сигнал тревоги трижды объявлялся по всей Украине. Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях была объявлена в 22.37 по московскому времени. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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черниговская область
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черниговская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
22:52 31.01.2023
 
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в Сумской и Черниговской областях страны объявлена воздушная тревога

© iStock.com / Yevhen RoshchynГород Чернигов
Город Чернигов - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© iStock.com / Yevhen Roshchyn
Город Чернигов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Ранее во вторник сигнал тревоги трижды объявлялся по всей Украине.
Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях была объявлена в 22.37 по московскому времени.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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