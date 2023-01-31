https://ria.ru/20230131/trevoga-1848818343.html

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:52

2023-01-31T22:52

2023-01-31T22:52

специальная военная операция на украине

черниговская область

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее во вторник сигнал тревоги трижды объявлялся по всей Украине. Воздушная тревога в Сумской и Черниговской областях была объявлена в 22.37 по московскому времени. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

черниговская область, украина, вооруженные силы рф, в мире