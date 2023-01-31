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В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:56
2023-01-31T19:56
2023-01-31T19:56
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее во вторник сигнал тревоги трижды объявлялся по всей Украине. Сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Черниговской областях около 19.35 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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в мире, черниговская область, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Черниговская область, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу