https://ria.ru/20230131/trevoga-1848789741.html

В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023

В Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:56

2023-01-31T19:56

2023-01-31T19:56

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черниговская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее во вторник сигнал тревоги трижды объявлялся по всей Украине. Сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Черниговской областях около 19.35 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848626718.html

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в мире, черниговская область, харьковская область, украина, вооруженные силы рф