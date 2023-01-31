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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/trevoga-1848632645.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:22
2023-01-31T12:31
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в регионах в промежутке с 12.15 до 12.19 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230131/ataka-1848615529.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
12:22 31.01.2023 (обновлено: 12:31 31.01.2023)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

© AP Photo / Daniel ColeКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал звучать в регионах в промежутке с 12.15 до 12.19 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнослужащий на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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