Рейтинг@Mail.ru
Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/trebovaniya-1848665487.html
Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ
Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ
Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:57
2023-01-31T13:57
в мире
киев
украина
денис шмыгаль
андрей пышный
нафтогаз украины
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда". В конце ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров. В декабре глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что пересмотр мониторинговой программы МВФ должен состояться в конце февраля, его успешное завершение позволит получить доступ к расширенному финансированию. "Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января", - пишет издание со ссылкой на свои источники. Со ссылкой на слова главы нацбанка издание сообщает, что свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января, утвердив концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению. Также отмечается, что правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании "Нафтогаз" и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года. Еще один структурный маяк, который касается согласования реформы социальной защиты, согласно источникам издания "Экономическая правда" в министерстве социальной политики, находится на финальной стадии выполнения. Как пишет издание, из всех требований в рамках мониторинговой программы нет актуальной информации касательно лишь одного структурного маяка, а именно утверждения плана погашения и недопущения задолженности по государственным расходам.
https://ria.ru/20230130/summa-1848491129.html
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_303:0:2617:1735_1920x0_80_0_0_934d06ee25e3059b9acb9f44d7c71cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, денис шмыгаль, андрей пышный, нафтогаз украины, мвф
В мире, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Андрей Пышный, Нафтогаз Украины, МВФ
13:57 31.01.2023
 
Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ

Экономическая правда: Украина выполнила почти все требования программы МВФ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда".
В конце ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров. В декабре глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что пересмотр мониторинговой программы МВФ должен состояться в конце февраля, его успешное завершение позволит получить доступ к расширенному финансированию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 17:49Специальная военная операция на Украине
Рада сообщила, какую сумму Киев попросит у Запада в Рамштайне
"Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января", - пишет издание со ссылкой на свои источники.
Со ссылкой на слова главы нацбанка издание сообщает, что свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января, утвердив концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению.
Также отмечается, что правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании "Нафтогаз" и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года. Еще один структурный маяк, который касается согласования реформы социальной защиты, согласно источникам издания "Экономическая правда" в министерстве социальной политики, находится на финальной стадии выполнения.
Как пишет издание, из всех требований в рамках мониторинговой программы нет актуальной информации касательно лишь одного структурного маяка, а именно утверждения плана погашения и недопущения задолженности по государственным расходам.
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Готовятся к худшему: США и Европа не смогли договориться
 
В миреКиевУкраинаДенис ШмыгальАндрей ПышныйНафтогаз УкраиныМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала