https://ria.ru/20230131/trebovaniya-1848665487.html

Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ

Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

Украина выполнила почти все требования программы МВФ, сообщили СМИ

Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:57

2023-01-31T13:57

2023-01-31T13:57

в мире

киев

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денис шмыгаль

андрей пышный

нафтогаз украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда". В конце ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров. В декабре глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что пересмотр мониторинговой программы МВФ должен состояться в конце февраля, его успешное завершение позволит получить доступ к расширенному финансированию. "Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января", - пишет издание со ссылкой на свои источники. Со ссылкой на слова главы нацбанка издание сообщает, что свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января, утвердив концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению. Также отмечается, что правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании "Нафтогаз" и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года. Еще один структурный маяк, который касается согласования реформы социальной защиты, согласно источникам издания "Экономическая правда" в министерстве социальной политики, находится на финальной стадии выполнения. Как пишет издание, из всех требований в рамках мониторинговой программы нет актуальной информации касательно лишь одного структурного маяка, а именно утверждения плана погашения и недопущения задолженности по государственным расходам.

https://ria.ru/20230130/summa-1848491129.html

https://ria.ru/20230130/torgovlya-1847304599.html

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в мире, киев, украина, денис шмыгаль, андрей пышный, нафтогаз украины, мвф