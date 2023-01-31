https://ria.ru/20230131/terakty-1848672735.html

В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов

В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов - РИА Новости, 31.01.2023

В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов

Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:14

2023-01-31T14:14

2023-01-31T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с позывным "Чинар". "Военная полиция выполняет задачи во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии. Только за последний месяц совместными усилиями было выявлено 18 схронов с оружием, предотвращено семь террористических актов", - сказал начальник военной полиции. По его словам, военная полиция оснащена всей необходимой техникой, в том числе бронированной, и вооружением для выполнения задач по защите мирного населения региона.

https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html

запорожская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)