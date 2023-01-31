https://ria.ru/20230131/terakty-1848672735.html
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов - РИА Новости, 31.01.2023
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов
Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:14
2023-01-31T14:14
2023-01-31T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с позывным "Чинар". "Военная полиция выполняет задачи во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии. Только за последний месяц совместными усилиями было выявлено 18 схронов с оружием, предотвращено семь террористических актов", - сказал начальник военной полиции. По его словам, военная полиция оснащена всей необходимой техникой, в том числе бронированной, и вооружением для выполнения задач по защите мирного населения региона.
https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов
Военная полиция и Росгвардия в январе предотвратили в Запорожской области семь терактов