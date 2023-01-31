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В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/terakty-1848672735.html
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов - РИА Новости, 31.01.2023
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов
Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:14
2023-01-31T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с позывным "Чинар". "Военная полиция выполняет задачи во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии. Только за последний месяц совместными усилиями было выявлено 18 схронов с оружием, предотвращено семь террористических актов", - сказал начальник военной полиции. По его словам, военная полиция оснащена всей необходимой техникой, в том числе бронированной, и вооружением для выполнения задач по защите мирного населения региона.
https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
14:14 31.01.2023
 
В Запорожской области в январе предотвратили семь терактов

Военная полиция и Росгвардия в январе предотвратили в Запорожской области семь терактов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий военной полиции
Военнослужащий военной полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий военной полиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Семь террористических актов предотвращено в Запорожской области в январе, выявлено 18 схронов с оружием, сообщил журналистам начальник военной полиции региона с позывным "Чинар".
"Военная полиция выполняет задачи во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии. Только за последний месяц совместными усилиями было выявлено 18 схронов с оружием, предотвращено семь террористических актов", - сказал начальник военной полиции.
По его словам, военная полиция оснащена всей необходимой техникой, в том числе бронированной, и вооружением для выполнения задач по защите мирного населения региона.
Сотрудник Росгвардии в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 14:44Специальная военная операция на Украине
На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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