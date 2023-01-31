https://ria.ru/20230131/taksi-elektrokary-1848785058.html

В Нижнем Новгороде начали работать первые такси-электрокары

В Нижнем Новгороде начали работать первые такси-электрокары - РИА Новости, 31.01.2023

В Нижнем Новгороде начали работать первые такси-электрокары

Первую партию такси-электрокаров запустили в работу в Нижнем Новгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:27

2023-01-31T19:27

2023-01-31T19:27

нижегородская область

россия

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

алексей тихонов

яндекс.такси

такси

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Первую партию такси-электрокаров запустили в работу в Нижнем Новгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Автопарк электромобилей представлен моделью EVOLUTE i-PRO производства липецкого завода "Моторинвест". Согласно информации на сайте производителя, рекомендованная розничная цена данной модели составляет 2,99 миллиона рублей. Презентацию комплексного проекта по развитию городского электротранспорта и развертыванию зарядной инфраструктуры устроили напротив стен Нижегородского кремля. Всего на площади Минина и Пожарского собралось 25 электроавтомобилей, которые начинают перевозить жителей и гостей Нижнего Новгорода. Первым пассажиром электротакси стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сделав круг по площади Минина, он поделился впечатлениями с журналистами. "Прекрасные впечатления - тихо, слышно только звук кондиционера, очень плавный ход", - сказал глава региона. Как рассказал генеральный директор компании "Оператор электродвижения" Алексей Тихонов, Нижегородская область - первый в России регион, где реализован комплексный проект развития электротранспорта - от зарядки до пользователя. Заказать электротакси можно будет с 1 февраля через приложение "Яндекс.Такси" по тарифам "комфорт" и "комфорт плюс". "В июне 2022 года мы подписали соглашение с правительством Нижегородской области, и за полгода проект был полностью запущен. Мы построили зарядную инфраструктуру на территории города - это 44 зарядные станции, одна из них находится на площади Минина. Это так называемая опорная сеть, обеспечивающая сплошное покрытие на территории города. Мы посмотрим, как она будет эксплуатироваться в ближайшие 3-4 месяца, где будет жителям недоставать зарядной инфраструктуры, и будем развивать ее", - рассказал Тихонов. По его словам, совокупные инвестиции в этот проект составили 750 миллионов рублей. Треть этих средств – 250 миллионов рублей – это инвестиции в зарядную инфраструктуру, остальное – деньги на сами автомобили, как подчеркнул Тихонов, "российской локализации". Уже закуплено 180 электроавтомобилей, предполагается приобрести еще 100. При этом электрокары в обслуживании обходятся гораздо дешевле по сравнению с машиной с двигателем внутреннего сгорания. Как отметил губернатор, программа субсидирования строительства зарядной инфраструктуры и реализации отечественных автомобилей делает автомобили доступнее. "Мы делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии, в том числе на внешних рынках, и продолжаем развивать электротранспорт. Участвуем в программах поддержки регионов, которые предполагают субсидирование за счет федерального бюджета строительства зарядной инфраструктуры и закупки электромобилей по линии министерства промышленности и торговли РФ. На эти автомобили как раз предоставляется скидка, и достаточно ощутимая. Мы по сути впервые в стране запускаем целую отрасль электродвижения", - заявил Никитин. В настоящее время в Нижнем Новгороде в общей сложности построено 62 зарядные станции. "Зарядная инфраструктура будет развиваться и с помощью партнера, и с помощью региона. Надеюсь, что количество электромобилей будет расти, а спрос на них будет стимулировать нашу промышленность для более глубокой локализации и увеличения объемов производства электротранспорта", - добавил губернатор Нижегородской области. Комплексное развитие городского электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Нижегородской области является продолжением реализующейся по инициативе губернатора повестки ESG в части внедрения культуры осознанного потребления и производства, а также среднесрочных и долгосрочных целей реализации климатической повестки в России.

https://ria.ru/20230130/proekt-1848478996.html

https://ria.ru/20221208/stankofond-1837190762.html

https://ria.ru/20221212/oborudovanie-1838113818.html

https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html

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нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нижегородская область, глеб никитин, нижний новгород, алексей тихонов, яндекс.такси, такси