https://ria.ru/20230131/su-22-1848697395.html
Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны
Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны - РИА Новости, 31.01.2023
Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны
Самолет Су-22 военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение при посадке на аэродром в провинции Йенбай в северном Вьетнаме, пилот погиб, сообщает вьетнамское... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:15
в мире
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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Самолет Су-22 военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение при посадке на аэродром в провинции Йенбай в северном Вьетнаме, пилот погиб, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на командование ВВС. Самолет Су-22, принадлежащий 921-му авиаполку 371 дивизии ВВС Вьетнама, выполнявший тренировочный полет, в 12.27 по местному времени (08.27 мск) потерпел катастрофу при посадке. Перед посадкой пилоту самолета был передан приказ катапультироваться, однако пилот решил попытаться спасти самолет и пошел на посадку, во время которой произошла катастрофа. Пилот 1992 года рождения, капитан ВВС Вьетнама Чан Нгок Зуи, начальник штаба эскадрильи 921-го полка, погиб, говорится в сообщении. Командование ВВС поручило службам ВВС провести тщательное расследование и установить причины катастрофы. Также командованию и партийной организации части, в которой служил погибший летчик, поручено оказать всю необходимую поддержку семье пилота, сообщает агентство. Самолет Су-22 является экспортной версией советского истребителя-бомбардировщика Су-17, первого в мире реактивного самолета с изменяемой геометрией крыла, выпущенного массовой серией, который был принят на вооружение в СССР в 1969 году. Экспортная версия Су-22 в различных модификациях производилась в 1977 – 1990 годах. В ВВС Вьетнама на вооружении находятся до 28 самолетов этого типа. Су-22 поставлялся также в Анголу, КНДР, Сирию, Ливию, Иран и Польшу.
https://ria.ru/20230130/istrebitel-1848383584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, ссср
Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны
Самолет Су-22 ВВС Вьетнама рухнул при посадке на аэродром в провинции Йенбай, пилот погиб
БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости.
Самолет Су-22 военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение при посадке на аэродром в провинции Йенбай в северном Вьетнаме, пилот погиб, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA
со ссылкой на командование ВВС.
Самолет Су-22, принадлежащий 921-му авиаполку 371 дивизии ВВС Вьетнама, выполнявший тренировочный полет, в 12.27 по местному времени (08.27 мск) потерпел катастрофу при посадке. Перед посадкой пилоту самолета был передан приказ катапультироваться, однако пилот решил попытаться спасти самолет и пошел на посадку, во время которой произошла катастрофа. Пилот 1992 года рождения, капитан ВВС Вьетнама Чан Нгок Зуи, начальник штаба эскадрильи 921-го полка, погиб, говорится в сообщении.
Командование ВВС поручило службам ВВС провести тщательное расследование и установить причины катастрофы. Также командованию и партийной организации части, в которой служил погибший летчик, поручено оказать всю необходимую поддержку семье пилота, сообщает агентство.
Самолет Су-22 является экспортной версией советского истребителя-бомбардировщика Су-17, первого в мире реактивного самолета с изменяемой геометрией крыла, выпущенного массовой серией, который был принят на вооружение в СССР
в 1969 году. Экспортная версия Су-22 в различных модификациях производилась в 1977 – 1990 годах. В ВВС Вьетнама на вооружении находятся до 28 самолетов этого типа.
Су-22 поставлялся также в Анголу, КНДР, Сирию, Ливию, Иран и Польшу.