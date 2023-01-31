https://ria.ru/20230131/su-22-1848697395.html

Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны

Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны - РИА Новости, 31.01.2023

Самолет Су-22 ВВС Вьетнама разбился при посадке на севере страны

Самолет Су-22 военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение при посадке на аэродром в провинции Йенбай в северном Вьетнаме, пилот погиб, сообщает вьетнамское... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:15

2023-01-31T15:15

2023-01-31T15:15

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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Самолет Су-22 военно-воздушных сил Вьетнама потерпел крушение при посадке на аэродром в провинции Йенбай в северном Вьетнаме, пилот погиб, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на командование ВВС. Самолет Су-22, принадлежащий 921-му авиаполку 371 дивизии ВВС Вьетнама, выполнявший тренировочный полет, в 12.27 по местному времени (08.27 мск) потерпел катастрофу при посадке. Перед посадкой пилоту самолета был передан приказ катапультироваться, однако пилот решил попытаться спасти самолет и пошел на посадку, во время которой произошла катастрофа. Пилот 1992 года рождения, капитан ВВС Вьетнама Чан Нгок Зуи, начальник штаба эскадрильи 921-го полка, погиб, говорится в сообщении. Командование ВВС поручило службам ВВС провести тщательное расследование и установить причины катастрофы. Также командованию и партийной организации части, в которой служил погибший летчик, поручено оказать всю необходимую поддержку семье пилота, сообщает агентство. Самолет Су-22 является экспортной версией советского истребителя-бомбардировщика Су-17, первого в мире реактивного самолета с изменяемой геометрией крыла, выпущенного массовой серией, который был принят на вооружение в СССР в 1969 году. Экспортная версия Су-22 в различных модификациях производилась в 1977 – 1990 годах. В ВВС Вьетнама на вооружении находятся до 28 самолетов этого типа. Су-22 поставлялся также в Анголу, КНДР, Сирию, Ливию, Иран и Польшу.

https://ria.ru/20230130/istrebitel-1848383584.html

https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, вьетнам, ссср