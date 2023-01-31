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В Стаханове в ЛНР заявили о повреждениях инфраструктуры при обстрелах
В Стаханове в ЛНР заявили о повреждениях инфраструктуры при обстрелах - РИА Новости, 31.01.2023
В Стаханове в ЛНР заявили о повреждениях инфраструктуры при обстрелах
Четырнадцать жилых домов, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередачи и газопровод повреждены в результате обстрела Стаханова... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:43
2023-01-31T14:43
2023-01-31T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
луганская народная республика
стаханов
андрей марочко
сцкк
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Четырнадцать жилых домов, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередачи и газопровод повреждены в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено 14 жилых домов, помещение бывшего кожно-венерологического диспансера, линия электропередач и газопровод", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что в результате удара повреждены 10 частных и два многоквартирных дома, а также одно лечебное заведение.
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в мире, жкх, луганская народная республика, стаханов, андрей марочко, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Луганская Народная Республика, Стаханов, Андрей Марочко, СЦКК
В Стаханове в ЛНР заявили о повреждениях инфраструктуры при обстрелах
Представительство ЛНР: жилые дома, и газопровод повреждены при обстреле Стаханова