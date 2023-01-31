https://ria.ru/20230131/stakhanov-1848584163.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:11

2023-01-31T10:11

2023-01-31T10:12

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

стаханов

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Стаханову в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.03 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

луганская народная республика

стаханов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, стаханов