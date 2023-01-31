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Спецоперация, 31 января: российские силы отбили попытку форсирования Днепра - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/spetsoperatsiya-1848821789.html
Спецоперация, 31 января: российские силы отбили попытку форсирования Днепра
Спецоперация, 31 января: российские силы отбили попытку форсирования Днепра - РИА Новости, 31.01.2023
Спецоперация, 31 января: российские силы отбили попытку форсирования Днепра
Украинские войска предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу, попытка была отбита, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T23:16
2023-01-31T23:16
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
игорь краснов
денис пушилин
себастьян лекорню
f-16
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу, попытка была отбита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Ход спецоперацииПо сообщению министерства обороны РФ, на Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области, его потери составили до 45-ти военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районе Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины. На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили Благодатное (ДНР), тут уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б". Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Золотой Балки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Украинские войска предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу, она отбита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно завершится победой. Он также заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по ее территории. Российские войска принимают все меры, чтобы планам Запада на Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся, заявил Лавров. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Поставки западного оружия УкраинеНорвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам. У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова отдать. Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил министр обороны Себастьян Лекорню. Он отметил, что для Франции "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Западу "не раз удавалось стирать красные линии", и призвал отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Украине потребуется порядка 200 западных истребителей, "наиболее вероятный кандидат" для перевооружения - американский F-16, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. В то же время американский президент Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16, сообщил пресс-пул Белого дома. Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине, сообщили СМИ со ссылкой на представителя премьера Риши Сунака. Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину, сославшись на собственные оборонные нужды. Ситуация в РоссииБольшинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Краснов добавил также, что прокуроры вернули свыше 9 тысяч мобилизованных в ходе спецоперации граждан. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что героев спецоперации включат в "пантеон героев", это сейчас обсуждается. Это найдет отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Пресс-служба Минпросвещения добавила, что учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово использоваться. Кремль уверен в правильности начала спецоперации - это было необходимо, чтобы спасти людей в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, донбасс, россия, игорь краснов, денис пушилин, себастьян лекорню, f-16, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Игорь Краснов, Денис Пушилин, Себастьян Лекорню, F-16, Ми-8 АМТШ
23:16 31.01.2023
 
Спецоперация, 31 января: российские силы отбили попытку форсирования Днепра

Власти Херсонской области: российские войска отбили попытку ВСУ форсировать Днепр

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне спецоперации
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу, попытка была отбита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Ход спецоперации

По сообщению министерства обороны РФ, на Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области, его потери составили до 45-ти военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2023
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районе Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины.
На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили Благодатное (ДНР), тут уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Золотой Балки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
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Украинские войска предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу, она отбита, сообщил РИА Новости пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не будет прогнозировать сроки освобождения ДНР, но спецоперация однозначно завершится победой. Он также заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от конституционной границы ДНР настолько, чтобы Киев не смог наносить удары по ее территории.
Российские войска принимают все меры, чтобы планам Запада на Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся, заявил Лавров.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.
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Поставки западного оружия Украине

Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 "как можно скорее", возможно, в конце марта, заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам. У Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но пока не уточняется, сколько из них страна готова отдать.
Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил министр обороны Себастьян Лекорню. Он отметил, что для Франции "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей.
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Западу "не раз удавалось стирать красные линии", и призвал отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.
Украине потребуется порядка 200 западных истребителей, "наиболее вероятный кандидат" для перевооружения - американский F-16, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В то же время американский президент Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16, сообщил пресс-пул Белого дома.
Лондон считает нецелесообразной отправку истребителей Украине, сообщили СМИ со ссылкой на представителя премьера Риши Сунака.
Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину, сославшись на собственные оборонные нужды.
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Ситуация в России

Большинство проблем с обмундированием мобилизованных решено, заявил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Краснов добавил также, что прокуроры вернули свыше 9 тысяч мобилизованных в ходе спецоперации граждан.
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости.
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Россия строит новый газовый союз
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил РИА Новости, что героев спецоперации включат в "пантеон героев", это сейчас обсуждается. Это найдет отражение в учебниках истории, обществознания и фильмах. Пресс-служба Минпросвещения добавила, что учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово использоваться.
Кремль уверен в правильности начала спецоперации - это было необходимо, чтобы спасти людей в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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