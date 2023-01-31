https://ria.ru/20230131/sotsstandarty-1848763819.html
Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан
Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан - РИА Новости, 31.01.2023
Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан
Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:19
2023-01-31T18:19
2023-01-31T18:19
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его словам, реализация народной программы "Единой России" в этом году будет вестись еще более активно чем в прошлом, будет учитывать запросы граждан, "которые продиктованы жизнью" . Медведев также добавил, что в партии видят, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, для членов партии это останется важнейшим приоритетом.
https://ria.ru/20230130/regiony-1848544809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан
Медведев: важно полностью распространить социальные стандарты на новых граждан России
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Самое главное - надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны", - сказал он на заседании программной комиссии партии.
По его словам, реализация народной программы "Единой России" в этом году будет вестись еще более активно чем в прошлом, будет учитывать запросы граждан, "которые продиктованы жизнью" .
Медведев также добавил, что в партии видят, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, для членов партии это останется важнейшим приоритетом.