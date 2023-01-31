https://ria.ru/20230131/sotsstandarty-1848763819.html

Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан

Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан - РИА Новости, 31.01.2023

Медведев подчеркнул важность распределения соцстандартов на новых граждан

Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:19

2023-01-31T18:19

2023-01-31T18:19

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его словам, реализация народной программы "Единой России" в этом году будет вестись еще более активно чем в прошлом, будет учитывать запросы граждан, "которые продиктованы жизнью" . Медведев также добавил, что в партии видят, в каких сложных условиях идет финансирование социальных обязательств, для членов партии это останется важнейшим приоритетом.

https://ria.ru/20230130/regiony-1848544809.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, дмитрий медведев, единая россия