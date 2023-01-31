https://ria.ru/20230131/soglasheniya-1848680894.html

Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях

Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях - РИА Новости, 31.01.2023

Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях

Подписанты минских договоренностей - бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд -... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:32

2023-01-31T14:32

2023-01-31T14:53

россия

в мире

украина

германия

ангела меркель

франсуа олланд

петр порошенко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подписанты минских договоренностей - бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд - откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри он рассказал, что "по просьбе наших египетских друзей" Россия дала подробную информацию о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине."О тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами, которые вскармливали этот режим для того, чтобы готовить войну против РФ, в чем сейчас откровенно признались подписанты минских договоренностей - президент бывший Украины Порошенко, руководители Франции и Германии госпожа Меркель и господин Олланд", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html

россия

украина

германия

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россия, в мире, украина, германия, ангела меркель, франсуа олланд, петр порошенко