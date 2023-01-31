https://ria.ru/20230131/soglasheniya-1848680894.html
Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях
Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях - РИА Новости, 31.01.2023
Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях
Подписанты минских договоренностей - бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд -... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:32
2023-01-31T14:32
2023-01-31T14:53
россия
в мире
украина
германия
ангела меркель
франсуа олланд
петр порошенко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подписанты минских договоренностей - бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд - откровенно признались в том, что эти соглашения нужны были для того, чтобы готовить войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри он рассказал, что "по просьбе наших египетских друзей" Россия дала подробную информацию о событиях, которые связаны с проведением специальной военной операции на Украине."О тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами, которые вскармливали этот режим для того, чтобы готовить войну против РФ, в чем сейчас откровенно признались подписанты минских договоренностей - президент бывший Украины Порошенко, руководители Франции и Германии госпожа Меркель и господин Олланд", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html
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россия, в мире, украина, германия, ангела меркель, франсуа олланд, петр порошенко
Россия, В мире, Украина, Германия, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко
14:32 31.01.2023 (обновлено: 14:53 31.01.2023)
Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о Минских соглашениях
Лавров: западные лидеры признали, что Минские соглашения были нужны для подготовки к войне