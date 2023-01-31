https://ria.ru/20230131/soglashenie-1848786631.html

Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении

Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении - РИА Новости, 31.01.2023

Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении

Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:36

2023-01-31T19:36

2023-01-31T19:36

украина

россия

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщил во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, верховная рада украины