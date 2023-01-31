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Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении - РИА Новости, 31.01.2023
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Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении - РИА Новости, 31.01.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:36
2023-01-31T19:36
украина
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщил во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
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украина, россия, верховная рада украины
Украина, Россия, Верховная Рада Украины
19:36 31.01.2023
 
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении

Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщил во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
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