https://ria.ru/20230131/soglashenie-1848786631.html
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении - РИА Новости, 31.01.2023
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:36
2023-01-31T19:36
2023-01-31T19:36
украина
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина вышла из межправительственного соглашения с РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, а также из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, сообщил во вторник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994, и соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, верховная рада украины
Украина, Россия, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении