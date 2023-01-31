https://ria.ru/20230131/snigirevka-1848557051.html

Киев завел дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты

Киев завел дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты - РИА Новости, 31.01.2023

Киев завел дело против властей Снигиревки за выдачу продуктов и соцвыплаты

Киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов питания и социальных выплат,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T04:06

2023-01-31T04:06

2023-01-31T04:10

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 янв — РИА Новости. Киевские власти возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов питания и социальных выплат, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Если посмотреть и внимательно прочитать, чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идет о спасении населения… В частности, в моем обвинительном заключении, в объявлении мне подозрения, сказано то, что организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. То есть теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения", — сказал Барбашов. Администрацию судят по статье 111-1 части пять Уголовного кодекса Украины, о коллаборационистской деятельности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, уточнил собеседник агентства. После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России многие жители Снигиревского района, который присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины, стали активно обращаться в администрацию за получением российских социальных выплат. В конце ноября 2022 года Барбашов сообщал РИА Новости, что украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после выхода оттуда российских вооруженных сил, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами по социальным программам, включая пенсии и детские пособия. По его словам, под аресты попали не самые значимые люди из органов власти, которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что вынуждены были присматривать за больными родственниками.

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