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ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР
Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:05
2023-01-31T14:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:05 31.01.2023 (обновлено: 14:49 31.01.2023)
 
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили украинские артиллерийские склады у Катериновки и Угледара

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили о появлении противовеса HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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