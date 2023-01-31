https://ria.ru/20230131/sklad-1848667800.html
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР
Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:05
2023-01-31T14:05
2023-01-31T14:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:05 31.01.2023 (обновлено: 14:49 31.01.2023)
ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили украинские артиллерийские склады у Катериновки и Угледара