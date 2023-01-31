https://ria.ru/20230131/sklad-1848667800.html

ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР

ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023

ВС России уничтожили два украинских артиллерийских склада в ДНР

Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:05

2023-01-31T14:05

2023-01-31T14:49

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" уничтожила за сутки два украинских склада с артиллерийскими боеприпасами в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."В районах населенных пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230131/himars-1848658178.html

россия

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр