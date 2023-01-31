https://ria.ru/20230131/semi-1848736294.html
Более 3 тысяч липецких семей улучшили условия проживания в 2022 году
Более 3 тысяч липецких семей улучшили условия проживания в 2022 году - РИА Новости, 31.01.2023
Более 3 тысяч липецких семей улучшили условия проживания в 2022 году
В 2022 году в рамках программы капремонта жилья власти Липецкой области обновили 215 домов на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, улучшив условия проживания 3,5... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:02
2023-01-31T17:02
2023-01-31T17:02
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
жилье
елец
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ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капремонта жилья власти Липецкой области обновили 215 домов на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, улучшив условия проживания 3,5 тысячи семей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего за девять лет реализации региональной программы отремонтировано почти 1,6 тысячи домов, где проживает 300 тысяч человек.По словам главы региона, в процессе капитального ремонта в домах заменены лифты и лифтовое оборудование, крыши, инженерные сети, обновлены фасады. Самым масштабным проектом стал капитальный ремонт 16 домов в Ельце. Там пришлось проводить работы с учетом сохранения архитектурного облика исторической части города.Артамонов отметил, что успешная реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов – это результат высокой платежной дисциплины собственников. В среднем за 2022 год собираемость взносов на капремонт составила 98,73%, а общий процент задолженности сократился с 4,1% до 3,54%.
https://ria.ru/20230126/gazifikatsiya-1847544624.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, липецкая область, жилье, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Жилье, Елец
ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. В 2022 году в рамках программы капремонта жилья власти Липецкой области обновили 215 домов на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, улучшив условия проживания 3,5 тысячи семей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего за девять лет реализации региональной программы отремонтировано почти 1,6 тысячи домов, где проживает 300 тысяч человек.
"Обеспечение жителей региона достойными условиями проживания – одна из важных социально значимых задач. Мы планируем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – подчеркнул Артамонов.
По словам главы региона, в процессе капитального ремонта в домах заменены лифты и лифтовое оборудование, крыши, инженерные сети, обновлены фасады. Самым масштабным проектом стал капитальный ремонт 16 домов в Ельце
. Там пришлось проводить работы с учетом сохранения архитектурного облика исторической части города.
Артамонов отметил, что успешная реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов – это результат высокой платежной дисциплины собственников. В среднем за 2022 год собираемость взносов на капремонт составила 98,73%, а общий процент задолженности сократился с 4,1% до 3,54%.