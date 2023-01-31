https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848768234.html

Кулеба прокомментировал проект нового пакета антироссийских санкций

Кулеба прокомментировал проект нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 31.01.2023

Кулеба прокомментировал проект нового пакета антироссийских санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что проект десятого пакета санкций ЕС против России не достаточно сильный. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:36

2023-01-31T18:36

2023-01-31T18:51

россия

украина

брюссель

владимир путин

дмитрий кулеба

сергей лавров

лукойл

евросоюз

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что проект десятого пакета санкций ЕС против России не достаточно сильный. "Тема санкций будет одной из ключевой на саммите Украина-ЕС. Мы работаем сейчас со всеми государствами-членами, чтобы десятый санкционный пакет включал и ядерные санкции, и ракетные санкции, и пропагандистские санкции... По состоянию на сейчас, то, что я вижу в работе на уровне Европейского союза, по нашему мнению, проект десятого пакета не является достаточно сильным", - заявил он во время брифинга, видео которого опубликовано на странице МИД Украины в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Однако Кулеба добавил, что у ЕС еще есть время для усиления нового пакета санкций против России. Ранее сообщилась, что депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля планируют принять резолюцию, в которой призовут институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России". Саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля. Депутаты, в частности, предлагают ввести ограничения в отношении "все еще присутствующих на рынках ЕС" компаний "Лукойл" и "Росатом", "ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов в обработанном и необработанном виде", а также расширить списки подсанкционных российских СМИ, "распространяющих антиукраинские и провоенные настроения". В Европарламенте также указали на необходимость "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России", призвали Совет ЕС "в сотрудничестве с международными партнерами снизить верхний предел цен на российскую нефть". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230131/sanktsii-1848656430.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847820447.html

https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html

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украина

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россия, украина, брюссель, владимир путин, дмитрий кулеба, сергей лавров, лукойл, евросоюз