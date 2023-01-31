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Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии - РИА Новости, 31.01.2023
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Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии - РИА Новости, 31.01.2023
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:28
2023-01-31T21:28
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и отметил, что не планирует политическую деятельность в Грузии, но будет поддерживать его из Украины и других мест. Хабеишвили был избран новым председателем самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили. "Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю", - сказано в письме Саакашвили. Письмо, которое Саакашвили написал в клинике, где проходит лечение, опубликовала телекомпания "Мтавари архи".
https://ria.ru/20230104/aktsii-1843070803.html
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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
21:28 31.01.2023
 
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии

Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и отметил, что не планирует политическую деятельность в Грузии, но будет поддерживать его из Украины и других мест.
Хабеишвили был избран новым председателем самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили.
Участники акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 17:53
В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили
"Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю", - сказано в письме Саакашвили.
Письмо, которое Саакашвили написал в клинике, где проходит лечение, опубликовала телекомпания "Мтавари архи".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 13:56
Саакашвили переводят в реанимацию, сообщил член его партии
 
В миреГрузияУкраинаМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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