https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848809152.html
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии - РИА Новости, 31.01.2023
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:28
2023-01-31T21:28
2023-01-31T21:28
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
единое национальное движение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4be086e8768fe41fc2cb23d4fd9ca6a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и отметил, что не планирует политическую деятельность в Грузии, но будет поддерживать его из Украины и других мест. Хабеишвили был избран новым председателем самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили. "Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю", - сказано в письме Саакашвили. Письмо, которое Саакашвили написал в клинике, где проходит лечение, опубликовала телекомпания "Мтавари архи".
https://ria.ru/20230104/aktsii-1843070803.html
https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848665258.html
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/88/1555548863_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_1f27ea183c85c4a424ff80739709f50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии
ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и отметил, что не планирует политическую деятельность в Грузии, но будет поддерживать его из Украины и других мест.
Хабеишвили был избран новым председателем самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили.
"Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю", - сказано в письме Саакашвили.
Письмо, которое Саакашвили написал в клинике, где проходит лечение, опубликовала телекомпания "Мтавари архи".