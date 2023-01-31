https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848809152.html

Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии

Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии - РИА Новости, 31.01.2023

Саакашвили заявил, что не планирует заниматься политикой в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:28

2023-01-31T21:28

2023-01-31T21:28

в мире

грузия

украина

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отправил поздравительное письмо новому председателю оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и отметил, что не планирует политическую деятельность в Грузии, но будет поддерживать его из Украины и других мест. Хабеишвили был избран новым председателем самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили. "Поздравляю, брат! Считаю тебя близким человеком и политиком с большим потенциалом. Я не планирую в Грузии вести политическую деятельность, но буду поддерживать тебя из Украины и других мест. Обнимаю", - сказано в письме Саакашвили. Письмо, которое Саакашвили написал в клинике, где проходит лечение, опубликовала телекомпания "Мтавари архи".

https://ria.ru/20230104/aktsii-1843070803.html

https://ria.ru/20230131/saakashvili-1848665258.html

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в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, единое национальное движение