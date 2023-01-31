https://ria.ru/20230131/rossiya-1848696888.html
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:14
2023-01-31T15:14
2023-01-31T15:14
в мире
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них сложилось неверное представление о русских. "Мне кажется, Запад плохо знает Россию, плохо знает русский народ и плохо знает русскую культуру. Над этим нужно работать для сближения наших народов, потому что нам необходимо вернуться к миру. А этого возможно достичь через совместную работу, борьбу с фейками и неверным представлением о России, которое сложилось на Западе", - сказал он. Он напомнил, что во время Второй мировой войны французский полк "Нормандия-Неман" сражался на территории России вместе с советскими солдатами против общего врага. "Это очень важное событие мировой истории, к которому имел непосредственное отношение мой дедушка. Это единственное западное подразделение в России, которое принимало участие в борьбе с нацистами. И это мощный символ дружбы между Россией и Францией и тех жертв, которые понесли обе страны в борьбе с общим врагом", - заявил общественный деятель. "Этот символ дружбы нужно беречь. Это часть нашей истории, нашей общей судьбы, я думаю, что его нужно приводить в пример, это очень важно для нашей страны. Я думаю, что нам нужно напомнить будущим поколениям, к чему приводит плохое знание истории", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848574143.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3359c90c8eec65f8b06145ec730f33db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию
Внук де Голля Пьер: Запад не понимает Россию, потому что плохо знает ее историю и культуру
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них сложилось неверное представление о русских.
"Мне кажется, Запад плохо знает Россию, плохо знает русский народ и плохо знает русскую культуру. Над этим нужно работать для сближения наших народов, потому что нам необходимо вернуться к миру. А этого возможно достичь через совместную работу, борьбу с фейками и неверным представлением о России, которое сложилось на Западе", - сказал он.
Он напомнил, что во время Второй мировой войны французский полк "Нормандия-Неман" сражался на территории России вместе с советскими солдатами против общего врага. "Это очень важное событие мировой истории, к которому имел непосредственное отношение мой дедушка. Это единственное западное подразделение в России, которое принимало участие в борьбе с нацистами. И это мощный символ дружбы между Россией и Францией
и тех жертв, которые понесли обе страны в борьбе с общим врагом", - заявил общественный деятель.
"Этот символ дружбы нужно беречь. Это часть нашей истории, нашей общей судьбы, я думаю, что его нужно приводить в пример, это очень важно для нашей страны. Я думаю, что нам нужно напомнить будущим поколениям, к чему приводит плохое знание истории", - подчеркнул он.