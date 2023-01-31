https://ria.ru/20230131/rossiya-1848696888.html

Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию

Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию - РИА Новости, 31.01.2023

Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:14

2023-01-31T15:14

2023-01-31T15:14

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франция

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них сложилось неверное представление о русских. "Мне кажется, Запад плохо знает Россию, плохо знает русский народ и плохо знает русскую культуру. Над этим нужно работать для сближения наших народов, потому что нам необходимо вернуться к миру. А этого возможно достичь через совместную работу, борьбу с фейками и неверным представлением о России, которое сложилось на Западе", - сказал он. Он напомнил, что во время Второй мировой войны французский полк "Нормандия-Неман" сражался на территории России вместе с советскими солдатами против общего врага. "Это очень важное событие мировой истории, к которому имел непосредственное отношение мой дедушка. Это единственное западное подразделение в России, которое принимало участие в борьбе с нацистами. И это мощный символ дружбы между Россией и Францией и тех жертв, которые понесли обе страны в борьбе с общим врагом", - заявил общественный деятель. "Этот символ дружбы нужно беречь. Это часть нашей истории, нашей общей судьбы, я думаю, что его нужно приводить в пример, это очень важно для нашей страны. Я думаю, что нам нужно напомнить будущим поколениям, к чему приводит плохое знание истории", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848574143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция