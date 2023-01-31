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Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию - РИА Новости, 31.01.2023
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Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:14
2023-01-31T15:14
в мире
россия
франция
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них сложилось неверное представление о русских. "Мне кажется, Запад плохо знает Россию, плохо знает русский народ и плохо знает русскую культуру. Над этим нужно работать для сближения наших народов, потому что нам необходимо вернуться к миру. А этого возможно достичь через совместную работу, борьбу с фейками и неверным представлением о России, которое сложилось на Западе", - сказал он. Он напомнил, что во время Второй мировой войны французский полк "Нормандия-Неман" сражался на территории России вместе с советскими солдатами против общего врага. "Это очень важное событие мировой истории, к которому имел непосредственное отношение мой дедушка. Это единственное западное подразделение в России, которое принимало участие в борьбе с нацистами. И это мощный символ дружбы между Россией и Францией и тех жертв, которые понесли обе страны в борьбе с общим врагом", - заявил общественный деятель. "Этот символ дружбы нужно беречь. Это часть нашей истории, нашей общей судьбы, я думаю, что его нужно приводить в пример, это очень важно для нашей страны. Я думаю, что нам нужно напомнить будущим поколениям, к чему приводит плохое знание истории", - подчеркнул он.
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в мире, россия, франция
В мире, Россия, Франция
15:14 31.01.2023
 
Внук де Голля объяснил, почему на Западе не понимают Россию

Внук де Голля Пьер: Запад не понимает Россию, потому что плохо знает ее историю и культуру

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль за круглым столом "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил РИА Новости, что на Западе плохо знают историю и культуру России, поэтому у них сложилось неверное представление о русских.
"Мне кажется, Запад плохо знает Россию, плохо знает русский народ и плохо знает русскую культуру. Над этим нужно работать для сближения наших народов, потому что нам необходимо вернуться к миру. А этого возможно достичь через совместную работу, борьбу с фейками и неверным представлением о России, которое сложилось на Западе", - сказал он.
Он напомнил, что во время Второй мировой войны французский полк "Нормандия-Неман" сражался на территории России вместе с советскими солдатами против общего врага. "Это очень важное событие мировой истории, к которому имел непосредственное отношение мой дедушка. Это единственное западное подразделение в России, которое принимало участие в борьбе с нацистами. И это мощный символ дружбы между Россией и Францией и тех жертв, которые понесли обе страны в борьбе с общим врагом", - заявил общественный деятель.
"Этот символ дружбы нужно беречь. Это часть нашей истории, нашей общей судьбы, я думаю, что его нужно приводить в пример, это очень важно для нашей страны. Я думаю, что нам нужно напомнить будущим поколениям, к чему приводит плохое знание истории", - подчеркнул он.
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