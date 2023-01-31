https://ria.ru/20230131/robototekhnika-1848676581.html

Путин поручил утвердить проект по развитию робототехники до июля

Путин поручил утвердить проект по развитию робототехники до июля - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил утвердить проект по развитию робототехники до июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, соответствующее поручение... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:24

2023-01-31T14:24

2023-01-31T14:35

россия

владимир путин

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определив в нем в том числе: правовые, налоговые и иные условия, касающиеся развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации; меры государственной поддержки развития производства и внедрения промышленных роботов в Российской Федерации", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230131/natsproekty-1848677383.html

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россия, владимир путин, экономика, технологии, михаил мишустин