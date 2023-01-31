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Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230131/remont-1848651215.html
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР
Работы по восстановлению школы, детского сада и технического лицея в Мариуполе, а также ряда других объектов, которые выполняют липецкие строители на территории РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:27
2023-01-31T13:28
липецкая область
мариуполь
володарский район
донецкая народная республика
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Работы по восстановлению школы, детского сада и технического лицея в Мариуполе, а также ряда других объектов, которые выполняют липецкие строители на территории ДНР, завершатся весной, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, здания сильно пострадали от обстрелов. Так, от двухэтажного детского сада в Мариуполе, который посещали более двухсот ребятишек, остались одни стены без крыши, окон и дверей. В подобном же состоянии находились и другие объекты, когда осенью прошлого года липецкие строители приступили к их восстановлению.В подшефном Володарском районе липецкие строители также восстанавливают одну из местных школ. В данный момент идет ремонт кровли здания. Уже смонтирована и запущена новая котельная, специалисты приступили к замене системы отопления. Все работы в общеобразовательном учреждении, рассчитанном на 432 места, планируется завершить в течение года.По словам Артамонова, помимо восстановления зданий, липецкие строители занимаются благоустройством территорий. В частности, монтируется новое оборудование на детских площадках в населенных пунктах Володарского района. Уже весной дети смогут кататься на горках, качелях, заниматься на тренажерах и игровых комплексах. В местных детских садах установят групповые беседки."Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все важные работы в установленные сроки", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221227/vosstanovlenie-1841571115.html
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володарский район
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мариуполь, володарский район, донецкая народная республика, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Мариуполь, Володарский район, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов, Липецкая область
13:27 31.01.2023 (обновлено: 13:28 31.01.2023)
 

Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкие строители весной завершат ремонт ряда объектов в ДНР
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Работы по восстановлению школы, детского сада и технического лицея в Мариуполе, а также ряда других объектов, которые выполняют липецкие строители на территории ДНР, завершатся весной, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, здания сильно пострадали от обстрелов. Так, от двухэтажного детского сада в Мариуполе, который посещали более двухсот ребятишек, остались одни стены без крыши, окон и дверей. В подобном же состоянии находились и другие объекты, когда осенью прошлого года липецкие строители приступили к их восстановлению.
В подшефном Володарском районе липецкие строители также восстанавливают одну из местных школ. В данный момент идет ремонт кровли здания. Уже смонтирована и запущена новая котельная, специалисты приступили к замене системы отопления. Все работы в общеобразовательном учреждении, рассчитанном на 432 места, планируется завершить в течение года.
По словам Артамонова, помимо восстановления зданий, липецкие строители занимаются благоустройством территорий. В частности, монтируется новое оборудование на детских площадках в населенных пунктах Володарского района. Уже весной дети смогут кататься на горках, качелях, заниматься на тренажерах и игровых комплексах. В местных детских садах установят групповые беседки.
"Липецкие специалисты продолжат делать всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения и выполнить все важные работы в установленные сроки", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Липецкая областьМариупольВолодарский районДонецкая Народная РеспубликаИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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