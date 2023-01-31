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Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор

Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023

Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор

Москва готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора, сообщил во вторник МИД РФ. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:02

2023-01-31T20:02

2023-01-31T20:12

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора, сообщил во вторник МИД РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым."Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - сообщило ведомство по итогам разговора.

https://ria.ru/20230124/obvinenie-1847055149.html

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