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Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023
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Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор
Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023
Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор
Москва готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора, сообщил во вторник МИД РФ. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:02
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в мире
россия
азербайджан
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора, сообщил во вторник МИД РФ.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым."Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - сообщило ведомство по итогам разговора.
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в мире, россия, азербайджан, москва
В мире, Россия, Азербайджан, Москва
20:02 31.01.2023 (обновлено: 20:12 31.01.2023)
 
Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор

Главы МИД России и Азербайджана по телефону обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва готова организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора, сообщил во вторник МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - сообщило ведомство по итогам разговора.
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