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Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете - РИА Новости, 31.01.2023
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете
Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T04:22
2023-01-31T04:22
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror.Спикер предупреждает о низком качестве туалетной бумаги на борту: она часто рвется в самый неподходящий момент. "Вместо нее используйте бумажные полотенца, они толще", — говорит эксперт.Второй совет касается обуви: направляясь в уборную, одевать ее нужно всегда, хотя многие идут в уборную в носках или даже босиком. Потому что жидкость на полу — не обязательно вода из-под крана, а чаще всего — продукт жизнедеятельности других путешественников.
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туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты, Пассажиры
04:22 31.01.2023
 
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете

Mirror: стюардесса объяснила правила безопасного пользования туалетом в самолете

© Depositphotos.com / lucidwatersТуалет в самолете
Туалет в самолете - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / lucidwaters
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror.
Спикер предупреждает о низком качестве туалетной бумаги на борту: она часто рвется в самый неподходящий момент. "Вместо нее используйте бумажные полотенца, они толще", — говорит эксперт.
Второй совет касается обуви: направляясь в уборную, одевать ее нужно всегда, хотя многие идут в уборную в носках или даже босиком. Потому что жидкость на полу — не обязательно вода из-под крана, а чаще всего — продукт жизнедеятельности других путешественников.
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 04:52Туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете
 
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