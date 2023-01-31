https://ria.ru/20230131/puteshestviya-1848470721.html

Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете

Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете - РИА Новости, 31.01.2023

Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете

Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T04:22

2023-01-31T04:22

2023-01-31T04:22

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror.Спикер предупреждает о низком качестве туалетной бумаги на борту: она часто рвется в самый неподходящий момент. "Вместо нее используйте бумажные полотенца, они толще", — говорит эксперт.Второй совет касается обуви: направляясь в уборную, одевать ее нужно всегда, хотя многие идут в уборную в носках или даже босиком. Потому что жидкость на полу — не обязательно вода из-под крана, а чаще всего — продукт жизнедеятельности других путешественников.

https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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