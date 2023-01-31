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Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете - РИА Новости, 31.01.2023
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете
Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T04:22
2023-01-31T04:22
2023-01-31T04:22
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стюардесса Сьерра Мист объяснила, как безопасно пользоваться туалетной комнатой на борту самолета, сообщает Mirror.Спикер предупреждает о низком качестве туалетной бумаги на борту: она часто рвется в самый неподходящий момент. "Вместо нее используйте бумажные полотенца, они толще", — говорит эксперт.Второй совет касается обуви: направляясь в уборную, одевать ее нужно всегда, хотя многие идут в уборную в носках или даже босиком. Потому что жидкость на полу — не обязательно вода из-под крана, а чаще всего — продукт жизнедеятельности других путешественников.
https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты, Пассажиры
Стюардесса рассказала, как правильно пользоваться туалетом в самолете
Mirror: стюардесса объяснила правила безопасного пользования туалетом в самолете