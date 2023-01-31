https://ria.ru/20230131/pushilin-1848562316.html

Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки

Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки - РИА Новости, 31.01.2023

Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки

Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:27

2023-01-31T07:27

2023-01-31T07:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

m1 abrams

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков Abrams и Leopard."Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине. Бизнес тоже работает на победу", - сказал Пушилин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html

россия

украина

донецкая народная республика

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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, m1 abrams