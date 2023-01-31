Рейтинг@Mail.ru
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/pushilin-1848562316.html
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки - РИА Новости, 31.01.2023
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки
Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:27
2023-01-31T07:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков Abrams и Leopard."Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине. Бизнес тоже работает на победу", - сказал Пушилин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.
https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, M1 Abrams
07:27 31.01.2023
 
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки

Пушилин заявил, что вознаграждение за подбитые западные танки является хорошей мотивацией

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков Abrams и Leopard.
"Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине. Бизнес тоже работает на победу", - сказал Пушилин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 03:22Специальная военная операция на Украине
Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала