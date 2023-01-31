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Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки - РИА Новости, 31.01.2023
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки
Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:27
2023-01-31T07:27
2023-01-31T07:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
m1 abrams
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин приветствовал инициативу о вознаграждении российских военнослужащих в зоне спецоперации за захват или уничтожение западных танков Abrams и Leopard."Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине. Бизнес тоже работает на победу", - сказал Пушилин РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать инициативу.
https://ria.ru/20230131/pushilin-1848556154.html
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, M1 Abrams
Пушилин поддержал идею вознаграждать за подбитые западные танки
Пушилин заявил, что вознаграждение за подбитые западные танки является хорошей мотивацией