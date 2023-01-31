https://ria.ru/20230131/promyshlennost-1848747067.html

Объем инвестиций в промышленность Прикамья превысил 170 млрд рублей

Объем инвестиций в промышленность Прикамья превысил 170 млрд рублей - РИА Новости, 31.01.2023

Объем инвестиций в промышленность Прикамья превысил 170 млрд рублей

Объем запланированных инвестиций в промышленность Пермского края за девять месяцев 2022 года составил рекордные за последние пять лет 170,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:27

2023-01-31T17:27

2023-01-31T17:27

пермский край

дмитрий махонин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16190/30/161903081_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_500191541f08ec1301188db2f1076ab8.jpg

ПЕРМЬ, 31 янв – РИА Новости. Объем запланированных инвестиций в промышленность Пермского края за девять месяцев 2022 года составил рекордные за последние пять лет 170,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства края.Такие цифры были приведены на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с главой краевого Минпромторга Алексеем Чибисовым, которая была посвящена ключевым итогам промышленной отрасли за 2022 год и планам на 2023-2025 годы."В прошлом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными с введением санкций. Наши предприятия достойно прошли испытания, удалось качественно и в сжатые сроки перестроить логистические цепочки. Благодаря ряду федеральных и региональных мер поддержки краевые предприятия также сумели адаптироваться к непростым условиям. Это подтверждают ключевые показатели отрасли – например, на 70% выросли объемы гособоронзаказа, они составляют 76 миллиардов рублей Предполагаю, что это направление будет только набирать обороты", - приводятся в сообщении слова Махонина.Как отмечалось на встрече, уровень индекса промышленного производства в Пермском крае за 11 месяцев 2022 года составил 98%. Наибольшие темпы роста показали производства готовых металлических изделий, лекарственных средств, бумажной продукции. По словам главы краевого Минпромторга, этого удалось достичь благодаря тому, что крупнейшие предприятия региона смогли выстроить новые логистические цепочки с экспортерами и приобрести дополнительные каналы сбыта продукции. За 11 месяцев прошлого года ими было отгружено продукции, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности почти на 7 триллионов рублей.По данным Чибисова, в регионе реализуется 80 инвестпроектов на общую сумму 1,1 триллиона рублей. Для поддержки инвестиционной активности в Прикамье действует ряд механизмов, таких как специнвестконтракты и льготы Особой экономической зоны. Одним из крупнейших проектов потенциальных резидентов ОЭЗ "Пермь" является инициатива АО "ОДК-Пермские моторы" по созданию производственного комплекса для изготовления авиационных двигателей. Объем инвестиций оценивается в 71,3 миллиарда рублей.По итогам 2022 года одной из важнейших мер поддержки промышленников Пермского края стали льготные займы Фонда развития промышленности. В прошлом году было одобрено 22 проекта на общую сумму 6,3 миллиарда рублей, из которых 250 миллионов рублей были выделены региональным ФРП. В планах на 2023 год – профинансировать 29 проектов на 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221202/investproekty-1835926872.html

https://ria.ru/20221103/mosty-1828980609.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, технологии