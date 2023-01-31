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Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года

Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года - РИА Новости, 31.01.2023

Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года

Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:42

2023-01-31T19:42

2023-01-31T19:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов придется потратить 5,8 тысячи рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В марте 2022 года из-за введения санкций стоимость продуктовой корзины выросла до 6,7 тысячи рублей, однако теперь показатели вернулись к норме.По его словам, причина снижения цен заключается в развитии собственного производства.При этом в течение прошлого месяца некоторые товары даже потеряли в цене в сравнении с прошлыми показателями. Среди них сахар, сливочное масло, соль, говядина, молоко, охлажденные и мороженые куры, шлифованный рис, хлеб и мучные изделия. В среднем стоимость таких продуктов упала на 0,5–0,9%.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)