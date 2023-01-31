https://ria.ru/20230131/produkty-1848787831.html
Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года
Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года - РИА Новости, 31.01.2023
Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года
Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:42
2023-01-31T19:42
2023-01-31T19:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848787549_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_186ed88f49b5070078a5fd173ace87a8.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов придется потратить 5,8 тысячи рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В марте 2022 года из-за введения санкций стоимость продуктовой корзины выросла до 6,7 тысячи рублей, однако теперь показатели вернулись к норме.По его словам, причина снижения цен заключается в развитии собственного производства.При этом в течение прошлого месяца некоторые товары даже потеряли в цене в сравнении с прошлыми показателями. Среди них сахар, сливочное масло, соль, говядина, молоко, охлажденные и мороженые куры, шлифованный рис, хлеб и мучные изделия. В среднем стоимость таких продуктов упала на 0,5–0,9%.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848787549_125:0:1902:1333_1920x0_80_0_0_7ffeeb672a00f5c1f02b7d778c5fe588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов придется потратить 5,8 тысячи рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В марте 2022 года из-за введения санкций стоимость продуктовой корзины выросла до 6,7 тысячи рублей, однако теперь показатели вернулись к норме.
"К концу 2022 года цены в Московской области по абсолютным показателям снизились, и на декабрь стоимость условного набора продуктов питания по региону составила 5863 рубля, что соответствует показателям до начала специальной военной операции", – заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, причина снижения цен заключается в развитии собственного производства.
При этом в течение прошлого месяца некоторые товары даже потеряли в цене в сравнении с прошлыми показателями. Среди них сахар, сливочное масло, соль, говядина, молоко, охлажденные и мороженые куры, шлифованный рис, хлеб и мучные изделия. В среднем стоимость таких продуктов упала на 0,5–0,9%.