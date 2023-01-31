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Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года - РИА Новости, 31.01.2023
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Новости Подмосковья
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Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года
Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года - РИА Новости, 31.01.2023
Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года
Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:42
2023-01-31T19:42
новости подмосковья
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов придется потратить 5,8 тысячи рублей. Об этом сообщил телеканал "360".В марте 2022 года из-за введения санкций стоимость продуктовой корзины выросла до 6,7 тысячи рублей, однако теперь показатели вернулись к норме.По его словам, причина снижения цен заключается в развитии собственного производства.При этом в течение прошлого месяца некоторые товары даже потеряли в цене в сравнении с прошлыми показателями. Среди них сахар, сливочное масло, соль, говядина, молоко, охлажденные и мороженые куры, шлифованный рис, хлеб и мучные изделия. В среднем стоимость таких продуктов упала на 0,5–0,9%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:42 31.01.2023
 

Цена минимального набора продуктов в МО вернулась к показателям 2022 года

© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Стоимость минимального продуктового набора в Подмосковье вернулась к показателям, зафиксированным до начала специальной операции. Теперь на покупку продуктов придется потратить 5,8 тысячи рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
В марте 2022 года из-за введения санкций стоимость продуктовой корзины выросла до 6,7 тысячи рублей, однако теперь показатели вернулись к норме.
"К концу 2022 года цены в Московской области по абсолютным показателям снизились, и на декабрь стоимость условного набора продуктов питания по региону составила 5863 рубля, что соответствует показателям до начала специальной военной операции", – заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, причина снижения цен заключается в развитии собственного производства.
При этом в течение прошлого месяца некоторые товары даже потеряли в цене в сравнении с прошлыми показателями. Среди них сахар, сливочное масло, соль, говядина, молоко, охлажденные и мороженые куры, шлифованный рис, хлеб и мучные изделия. В среднем стоимость таких продуктов упала на 0,5–0,9%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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