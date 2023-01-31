https://ria.ru/20230131/predlozheniya-1848785689.html
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:51
2023-01-31T17:51
2023-01-31T19:32
общество
россия
владимир путин
игорь левитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной политики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по реализации молодежной политики, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения – 1 марта 2023 года. Ответственным назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.
https://ria.ru/20230131/zarplaty-1848765343.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, игорь левитин
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Левитин
17:51 31.01.2023 (обновлено: 19:32 31.01.2023)
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике
Путин поручил направить предложения регионов по реализации молодежной политики