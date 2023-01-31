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Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:51
2023-01-31T19:32
общество
россия
владимир путин
игорь левитин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной политики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по реализации молодежной политики, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения – 1 марта 2023 года. Ответственным назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.
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общество, россия, владимир путин, игорь левитин
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Левитин
17:51 31.01.2023 (обновлено: 19:32 31.01.2023)
 
Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике

Путин поручил направить предложения регионов по реализации молодежной политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной политики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по реализации молодежной политики, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.
Отмечается, что срок исполнения поручения – 1 марта 2023 года. Ответственным назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 18:26
Путин поручил подготовить идеи по повышению зарплат работающих с молодежью
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИгорь Левитин
 
 
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