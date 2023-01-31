https://ria.ru/20230131/predlozheniya-1848785689.html

Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике

Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил направить предложения регионов по молодежной политике

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:51

2023-01-31T17:51

2023-01-31T19:32

общество

россия

владимир путин

игорь левитин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 марта направить в правительство предложения глав регионов по реализации молодежной политики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по реализации молодежной политики, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Отмечается, что срок исполнения поручения – 1 марта 2023 года. Ответственным назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.

https://ria.ru/20230131/zarplaty-1848765343.html

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общество, россия, владимир путин, игорь левитин