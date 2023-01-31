https://ria.ru/20230131/povrezhdenie-1848584258.html

В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2023

В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:11

2023-01-31T10:11

2023-01-31T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

харьков

украина

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Купянске... разрушен объект транспортной инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. В понедельник Синегубов сообщал о попадании ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом в Харькове.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

харьковская область

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, харьков, украина, зрк с-300