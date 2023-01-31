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В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2023
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:11
2023-01-31T10:11
2023-01-31T10:11
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Купянске... разрушен объект транспортной инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. В понедельник Синегубов сообщал о попадании ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом в Харькове.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, ЗРК С-300
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов: объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске