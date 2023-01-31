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В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/povrezhdenie-1848584258.html
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2023
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:11
2023-01-31T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Купянске... разрушен объект транспортной инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. В понедельник Синегубов сообщал о попадании ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом в Харькове.
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в мире, харьковская область, харьков, украина, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, ЗРК С-300
10:11 31.01.2023
 
В Купянске сообщили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов: объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Купянске Харьковской области Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Купянске... разрушен объект транспортной инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
В понедельник Синегубов сообщал о попадании ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом в Харькове.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаЗРК С-300
 
 
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