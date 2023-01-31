https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек - РИА Новости, 31.01.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек

При столкновении в Уфе двух автобусов пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:17

2023-01-31T10:17

2023-01-31T11:11

происшествия

россия

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848366416_0:15:1244:715_1920x0_80_0_0_49dd2ac988f8912ad23ad6629b961315.jpg

УФА, 31 янв – РИА Новости. При столкновении в Уфе двух автобусов пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что в понедельник днем на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз", после чего один из них врезался в историческое здание. Экстренные службы региона сообщали о трех пострадавших. СУСК сообщает, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "В результате ДТП 8 пассажиров автобуса "Лотос" получили телесные повреждения. Кроме того, автобусом "Лотос" поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения", - добавляет следственное управление. Следователи намерены допросить очевидцев и пострадавших, провести судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. "В ходе расследования действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг, установленных законом требованиям и нормам безопасности при осуществлении данного вида деятельности", - информирует следственное ведомство. Местные СМИ опубликовали видео момента аварии. На нем видно, что после столкновения у автобуса "Лотос" разбиваются стекла и из окна выпадает женщина.В управлении ГИБДД по региону в свою очередь сообщили, что сотрудники отдела технического надзора Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспортных средств и не обнаружили неисправности. "Также оба водителя освидетельствованы на состояние опьянения. Результат показал, что они трезвые", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа