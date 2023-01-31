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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек - РИА Новости, 31.01.2023
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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек - РИА Новости, 31.01.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек
При столкновении в Уфе двух автобусов пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:17
2023-01-31T11:11
происшествия
россия
уфа
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УФА, 31 янв – РИА Новости. При столкновении в Уфе двух автобусов пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что в понедельник днем на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз", после чего один из них врезался в историческое здание. Экстренные службы региона сообщали о трех пострадавших. СУСК сообщает, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "В результате ДТП 8 пассажиров автобуса "Лотос" получили телесные повреждения. Кроме того, автобусом "Лотос" поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения", - добавляет следственное управление. Следователи намерены допросить очевидцев и пострадавших, провести судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. "В ходе расследования действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг, установленных законом требованиям и нормам безопасности при осуществлении данного вида деятельности", - информирует следственное ведомство. Местные СМИ опубликовали видео момента аварии. На нем видно, что после столкновения у автобуса "Лотос" разбиваются стекла и из окна выпадает женщина.В управлении ГИБДД по региону в свою очередь сообщили, что сотрудники отдела технического надзора Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспортных средств и не обнаружили неисправности. "Также оба водителя освидетельствованы на состояние опьянения. Результат показал, что они трезвые", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
10:17 31.01.2023 (обновлено: 11:11 31.01.2023)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе выросло до восьми человек

Число пострадавших при столкновении двух автобусов в Уфе выросло до восьми человек

© Фото : Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики БашкортостанДТП на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского в Уфе
ДТП на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского в Уфе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан
ДТП на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 31 янв – РИА Новости. При столкновении в Уфе двух автобусов пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее сообщалось, что в понедельник днем на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз", после чего один из них врезался в историческое здание. Экстренные службы региона сообщали о трех пострадавших.
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СУСК сообщает, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"В результате ДТП 8 пассажиров автобуса "Лотос" получили телесные повреждения. Кроме того, автобусом "Лотос" поврежден особняк Якушевых, являющийся памятником архитектуры и истории регионального значения", - добавляет следственное управление.
Следователи намерены допросить очевидцев и пострадавших, провести судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. "В ходе расследования действиям водителей и других работников компаний-перевозчиков будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг, установленных законом требованиям и нормам безопасности при осуществлении данного вида деятельности", - информирует следственное ведомство.
Местные СМИ опубликовали видео момента аварии. На нем видно, что после столкновения у автобуса "Лотос" разбиваются стекла и из окна выпадает женщина.
В управлении ГИБДД по региону в свою очередь сообщили, что сотрудники отдела технического надзора Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспортных средств и не обнаружили неисправности. "Также оба водителя освидетельствованы на состояние опьянения. Результат показал, что они трезвые", - сообщили в ведомстве.
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