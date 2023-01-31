https://ria.ru/20230131/poruchenie-1848747721.html

Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи

Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:35

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации: разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, в том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации Кремля Антон Вайно.

https://ria.ru/20221222/molodezh-1840670978.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно