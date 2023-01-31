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Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи
Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:35
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации: разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, в том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести", - говорится в тексте поручения.Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации Кремля Антон Вайно.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно
17:29 31.01.2023 (обновлено: 17:35 31.01.2023)
Путин поручил разработать программу социальной профилактики среди молодежи
Путин поручил разработать программу профилактики негативных явлений среди молодежи