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Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября обеспечить более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:27
2023-01-31T15:27
2023-01-31T15:27
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября обеспечить более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями обеспечить... более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в тексте поручения. Кроме того, было поручено обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, а также при необходимости реализацию иных мер, направленных на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230131/natsproekty-1848677383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
Путин поручил к 1 сентября улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября обеспечить более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение
опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями обеспечить... более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в тексте поручения.
Кроме того, было поручено обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, а также при необходимости реализацию иных мер, направленных на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.
Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года.