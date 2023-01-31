https://ria.ru/20230131/poruchenie-1848702836.html

Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ

Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ

Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября обеспечить более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:27

2023-01-31T15:27

2023-01-31T15:27

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 сентября обеспечить более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями обеспечить... более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта", - говорится в тексте поручения. Кроме того, было поручено обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, а также при необходимости реализацию иных мер, направленных на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230131/natsproekty-1848677383.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, владимир путин