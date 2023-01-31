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В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине
В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине
К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:40
2023-01-31T02:40
в мире
вьетнам
сша
украина
джон кеннеди (политик)
ричард никсон
линдон джонсон
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар.По его мнению, основной причиной, по которой американская армии не может победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны заключается в том, что США стремятся "трансформировать побежденных".Тутар объяснил свою точку зрения тем, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую это сопровождается отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, уточняется в статье."Например, такие президенты, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, правившие США во время войны во Вьетнаме, в которой страна потерпела величайшее поражение, были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. Аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы знают разницу между суннитами и шиитами", — посетовал обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, вьетнам, сша, украина, джон кеннеди (политик), ричард никсон, линдон джонсон
В мире, Вьетнам, США, Украина, Джон Кеннеди (политик), Ричард Никсон, Линдон Джонсон
02:40 31.01.2023
 
В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине

Sabah: к поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина

© U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По его мнению, основной причиной, по которой американская армии не может победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны заключается в том, что США стремятся "трансформировать побежденных".
"В некотором смысле они хотят невозможного. Поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением", — добавил журналист.
Тутар объяснил свою точку зрения тем, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую это сопровождается отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, уточняется в статье.
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"Например, такие президенты, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, правившие США во время войны во Вьетнаме, в которой страна потерпела величайшее поражение, были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. Аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы знают разницу между суннитами и шиитами", — посетовал обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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