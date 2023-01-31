https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html

В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине

В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине - РИА Новости, 31.01.2023

В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине

К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:40

2023-01-31T02:40

2023-01-31T02:40

в мире

вьетнам

сша

украина

джон кеннеди (политик)

ричард никсон

линдон джонсон

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар.По его мнению, основной причиной, по которой американская армии не может победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны заключается в том, что США стремятся "трансформировать побежденных".Тутар объяснил свою точку зрения тем, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую это сопровождается отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, уточняется в статье."Например, такие президенты, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, правившие США во время войны во Вьетнаме, в которой страна потерпела величайшее поражение, были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. Аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы знают разницу между суннитами и шиитами", — посетовал обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html

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вьетнам

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вьетнам, сша, украина, джон кеннеди (политик), ричард никсон, линдон джонсон