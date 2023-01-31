https://ria.ru/20230131/politika-1848633626.html
Европейская политика вырождается, заявил Пушилин
Европейская политика вырождается, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
Европейская политика вырождается, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что европейская политика вырождается, у них не осталось дипломатии, это должно стать предостережением при попытках о чем-то РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:24
2023-01-31T12:24
2023-01-31T12:24
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что европейская политика вырождается, у них не осталось дипломатии, это должно стать предостережением при попытках о чем-то с ними договориться. "Европейская политика вырождается на наших глазах. У них уже не осталось дипломатии. Для них не существует права. Все это должно стать для нас предостережением при попытках о чем-то с ними договориться. Мы идем своим путем. Никаких заигрываний, никакого доверия, по крайней мере, в нынешней ситуации", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин добавил, что Запад нарушает все правила и не скрывает этого, а единственные, кто пока выигрывают по всем параметрам - это США, уничтожающие славян их же руками, втравив их в войну. Кроме того, США, поставляя минимальное количество вооружения, требуют это от других стран, параллельно убивая экономику своих "европейских партнеров", отметил врио главы ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, сша, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, США, Денис Пушилин
Европейская политика вырождается, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: европейская политика вырождается, в ней не осталось дипломатии