https://ria.ru/20230131/pogoda-1848566822.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 31.01.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гололедица, небольшие осадки и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:19

2023-01-31T08:19

2023-01-31T08:19

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гололедица, небольшие осадки и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять южная периферия обширного североатлантического циклона. Погода ожидается облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве около нуля, на территории Подмосковья от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230128/park-1848059466.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус