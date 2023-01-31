https://ria.ru/20230131/pogoda-1848566822.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 31.01.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Гололедица, небольшие осадки и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:19
2023-01-31T08:19
2023-01-31T08:19
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гололедица, небольшие осадки и около нуля градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять южная периферия обширного североатлантического циклона. Погода ожидается облачная, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, на дорогах и тротуарах гололедица. В Москве около нуля, на территории Подмосковья от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы и составят 737 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются небольшие осадки и гололедица