https://ria.ru/20230131/podderzhka-1848681739.html
Путин попросил генпрокурора следить за реализацией поддержки семей с детьми
Путин попросил генпрокурора следить за реализацией поддержки семей с детьми - РИА Новости, 31.01.2023
Путин попросил генпрокурора следить за реализацией поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:34
2023-01-31T14:34
2023-01-31T14:34
общество
россия
владимир путин
игорь краснов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с детьми. "В сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми. Вы знаете, что правительство уделяет этому приоритетное значение. Это касается и финансирования, это касается жилищных прав – там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать", - сказал он в ходе встречи. Путин давал поручение выстроить в России "бесшовную", то есть на единых правилах, одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка. Новые регионы РФ будут встраиваться в общую государственную систему с учетом последних решений. К примеру, с 1 января в субъектах начало действовать единое пособие для беременных женщин, а также семей с детьми до 17 лет. Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления. Согласно планам, в 2023 году пособие охватит 10 миллионов получателей. На эти цели в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 триллиона рублей. Другим громким нововведением стало создание Социального фонда России, который заработал в 2023 году. Он принял на себя функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Его создание должно способствовать повышению доступности услуг для граждан, обеспечению более высокого стандарта сервиса, повышению прозрачности управления, а также ускорению цифровой трансформации социальной сферы.
https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841570085.html
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общество, россия, владимир путин, игорь краснов
Общество, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов
Путин попросил генпрокурора следить за реализацией поддержки семей с детьми
Путин попросил генпрокурора Краснова следить за реализацией поддержки семей с детьми
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с детьми.
"В сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми. Вы знаете, что правительство уделяет этому приоритетное значение. Это касается и финансирования, это касается жилищных прав – там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать", - сказал он в ходе встречи.
Путин давал поручение выстроить в России "бесшовную", то есть на единых правилах, одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка. Новые регионы РФ будут встраиваться в общую государственную систему с учетом последних решений. К примеру, с 1 января в субъектах начало действовать единое пособие для беременных женщин, а также семей с детьми до 17 лет.
Единое пособие – новая мера поддержки, объединившая ранее действовавшие федеральные выплаты для семей с низким доходом. Для ее оформления на всех детей в семье достаточно одного электронного заявления. Согласно планам, в 2023 году пособие охватит 10 миллионов получателей. На эти цели в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 триллиона рублей.
Другим громким нововведением стало создание Социального фонда России, который заработал в 2023 году. Он принял на себя функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Его создание должно способствовать повышению доступности услуг для граждан, обеспечению более высокого стандарта сервиса, повышению прозрачности управления, а также ускорению цифровой трансформации социальной сферы.