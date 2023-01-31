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Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ - РИА Новости, 31.01.2023
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Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ
Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ - РИА Новости, 31.01.2023
Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:53
2023-01-31T13:53
технологии
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". "Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", - написал Медведев в своем телегам-канале. По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта. "Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций", - добавил Медведев.
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технологии, россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России
13:53 31.01.2023
 
Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ

Медведев предложил не платить за западные лицензии и поблагодарил за пиратские программы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций".
"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", - написал Медведев в своем телегам-канале.
По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта. "Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций", - добавил Медведев.
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