Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ
Медведев предложил не платить за западные лицензии и поблагодарил за пиратские программы
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций".
"Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", - написал Медведев в своем телегам-канале.
По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта. "Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций", - добавил Медведев.
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