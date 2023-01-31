https://ria.ru/20230131/piratstvo-1848664750.html

Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ

Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ - РИА Новости, 31.01.2023

Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:53

2023-01-31T13:53

2023-01-31T13:53

технологии

россия

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". "Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права", - написал Медведев в своем телегам-канале. По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта. "Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220627/lunix-1798461657.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии