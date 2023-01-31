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Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта - РИА Новости, 31.01.2023
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Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта
Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта - РИА Новости, 31.01.2023
Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта
Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:10
2023-01-31T19:45
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Что касается пенсий, то это тоже процесс. Потому что мы полностью сейчас переходим на законодательство РФ. У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, всех перерассчитать. К перерасчету мы приступим где-то 1 марта", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Он подчеркнул, что перед властями региона стоит задача подвести пенсионные выплаты в республике к общероссийскому уровню.Пушилин также рассказал о предпринимаемых мерах для снижения цен в республике."По ценам мы предпринимаем ряд шагов, договариваемся с торговыми сетями, которые у нас есть, которые снижают стоимость. Согласно Росстату, цена снижена в среднем на 10-12%", - отметил он.
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:10 31.01.2023 (обновлено: 19:45 31.01.2023)
 
Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта

Пушилин сообщил, что перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Что касается пенсий, то это тоже процесс. Потому что мы полностью сейчас переходим на законодательство РФ. У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, всех перерассчитать. К перерасчету мы приступим где-то 1 марта", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что перед властями региона стоит задача подвести пенсионные выплаты в республике к общероссийскому уровню.
Пушилин также рассказал о предпринимаемых мерах для снижения цен в республике.
"По ценам мы предпринимаем ряд шагов, договариваемся с торговыми сетями, которые у нас есть, которые снижают стоимость. Согласно Росстату, цена снижена в среднем на 10-12%", - отметил он.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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