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Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта

Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта - РИА Новости, 31.01.2023

Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта

Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:10

2023-01-31T19:10

2023-01-31T19:45

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Перерасчет пенсий в ДНР начнется с 1 марта, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Что касается пенсий, то это тоже процесс. Потому что мы полностью сейчас переходим на законодательство РФ. У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, всех перерассчитать. К перерасчету мы приступим где-то 1 марта", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Он подчеркнул, что перед властями региона стоит задача подвести пенсионные выплаты в республике к общероссийскому уровню.Пушилин также рассказал о предпринимаемых мерах для снижения цен в республике."По ценам мы предпринимаем ряд шагов, договариваемся с торговыми сетями, которые у нас есть, которые снижают стоимость. Согласно Росстату, цена снижена в среднем на 10-12%", - отметил он.

https://ria.ru/20230130/pensii-1848418317.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)