https://ria.ru/20230131/pensiya-1848741431.html

В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста

В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 31.01.2023

В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста

В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:14

2023-01-31T17:14

2023-01-31T17:42

в мире

париж

франция

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848751876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fcaacbf412376d8bc365658a6f0211f.jpg

ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч. В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. Конечной точкой шествия станет площадь Вобан. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc. За порядком на манифестации следят патрули полиции. Колонна растянулась на несколько километров, обстановка спокойная. "Мы здесь потому, что правительство хочет утвердить пенсионную реформу, которая не является ни справедливой, ни необходимой. Несправедлива эта реформа потому, что заставляет работать дольше тех людей, которые начали работать в очень раннем возрасте. А необходимости в ней нет потому, что Консультативный совет по вопросам пенсий предлагает другие варианты вместо того, чтобы просить у людей работать дольше", - рассказал в беседе с агентством один из участников парижской манифестации. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848720216.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многотысячная акция в Париже против повышения пенсионного возраста В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч. 2023-01-31T17:14 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж, франция, элизабет борн