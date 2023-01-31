https://ria.ru/20230131/pensiya-1848741431.html
В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста
В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста - РИА Новости, 31.01.2023
В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста
В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:14
2023-01-31T17:14
2023-01-31T17:42
в мире
париж
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч. В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. Конечной точкой шествия станет площадь Вобан. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc. За порядком на манифестации следят патрули полиции. Колонна растянулась на несколько километров, обстановка спокойная. "Мы здесь потому, что правительство хочет утвердить пенсионную реформу, которая не является ни справедливой, ни необходимой. Несправедлива эта реформа потому, что заставляет работать дольше тех людей, которые начали работать в очень раннем возрасте. А необходимости в ней нет потому, что Консультативный совет по вопросам пенсий предлагает другие варианты вместо того, чтобы просить у людей работать дольше", - рассказал в беседе с агентством один из участников парижской манифестации. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230131/inflyatsiya-1848720216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Многотысячная акция в Париже против повышения пенсионного возраста
В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.
2023-01-31T17:14
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
17:14 31.01.2023 (обновлено: 17:42 31.01.2023)
В Париже проходит многотысячная акция против повышения пенсионного возраста
В Париже проходит многотысячная манифестация против повышения пенсионного возраста
ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. В Париже во вторник началась манифестация против повышения пенсионного возраста, участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.
В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. Конечной точкой шествия станет площадь Вобан. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.
За порядком на манифестации следят патрули полиции. Колонна растянулась на несколько километров, обстановка спокойная.
"Мы здесь потому, что правительство хочет утвердить пенсионную реформу, которая не является ни справедливой, ни необходимой. Несправедлива эта реформа потому, что заставляет работать дольше тех людей, которые начали работать в очень раннем возрасте. А необходимости в ней нет потому, что Консультативный совет по вопросам пенсий предлагает другие варианты вместо того, чтобы просить у людей работать дольше", - рассказал в беседе с агентством один из участников парижской манифестации.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.