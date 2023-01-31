https://ria.ru/20230131/pensii-1848764383.html
В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих - РИА Новости, 31.01.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против повышения пенсионного возраста в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:23
2023-01-31T18:23
2023-01-31T18:37
в мире
париж
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против повышения пенсионного возраста в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране проходят более 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.Некоторые участники протестной колонны начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов. В настоящее время происходят стычки правоохранителей с манифестантами в районе Монпарнаса.Как ожидается, конечной точкой шествия станет площадь Вобан.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html
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Париж в дыму: полиция применила слезоточивый газ на митинге против пенсионной реформы
Париж в дыму: полиция применила слезоточивый газ на митинге против пенсионной реформы
2023-01-31T18:23
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция, элизабет борн
В мире, Париж, Франция, Элизабет Борн
18:23 31.01.2023 (обновлено: 18:37 31.01.2023)
В Париже полиция применила слезоточивый газ против митингующих
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости.
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против повышения пенсионного возраста в Париже, передает
корреспондент РИА Новости с места событий.
Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране проходят более 200 акций протестов. Полиция ожидает, что по всей Франции в демонстрациях примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.
В Париже протестная акция стартовала после 14.30 (16.30 мск) с площади Италии. По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации участвуют десятки тысяч человек, среди которых – представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения "желтые жилеты", радикалы из движения black bloc.
Некоторые участники протестной колонны начали забрасывать полицию бутылками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов. В настоящее время происходят стычки правоохранителей с манифестантами в районе Монпарнаса.
Как ожидается, конечной точкой шествия станет площадь Вобан.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.